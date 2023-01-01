Blobby Clicker 是一款閒置點擊遊戲，您可以在其中飼養自己的 Blobby！布洛比看起來可能是個友善的角色，但點擊他會慢慢讓他生氣。布洛比越生氣，你點擊他的次數越多，你賺的錢就越多。您可以用這筆錢為您的 Blobby 購買升級，讓每次點擊變得更有價值。 您點擊 Blobby 的次數越多，您為他解鎖的物品就越多。你可以獲得不同類型的毛皮，獲得一些很酷的帽子，並進入不同的地點供 Blobby 居住。你能養育終極的 Blobby 嗎？

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