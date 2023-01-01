Idle Farming Business 是一款閒置遊戲，您可以控制一塊可愛的土地來建立自己的農場！有大量不同的蔬菜供您種植和擴展您的業務！從簡單的馬鈴薯和胡蘿蔔到更有趣的蘿蔔和甜菜。您甚至還可以獲得自己的草莓田！一旦你開始在農場吃飽了，你就可以收割所有的農作物來獲得獎金乘數，並從下一批中獲得更多的錢！

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