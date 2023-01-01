Idle Zoo Safari Rescue 是一款閒置遊戲，您可以在其中管理自己的動物園，裡面充滿了迷人的野生動物！從大象開始，您可以解鎖各種動物，包括鸚鵡、狼、熊，以及神秘的非洲狩獵之旅中的其他令人難以置信的驚喜。增強動物的能力並讓牠吃得飽飽的。您投資越多，您賺得越多！你知道什麼是最好的嗎？您甚至可以釋放您的動物以獲得更多綠色力量，從而解鎖更多升級！您準備好潛入 Safaris 的狂野世界了嗎？

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