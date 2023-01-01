尋找糖果是Adgard製作的一款隱藏物品主題益智遊戲。你的目標是調查關卡，收集盡可能多的星星和禮物，同時嘗試找到隱藏的糖果。這款隱藏物品遊戲挑戰您找到大量特殊物品並將它們存放在您的展示櫃中。您可以透過抬起並拖曳物件來與物件進行交互，以顯示其他隱藏的部分。嘗試在每個關卡中找到所有三顆星星！透過點擊或拖曳您在遊戲中看到的物件進行互動。這樣，您就會發現許多驚喜並收集所有星星。《Find the Candy》是由 Adgard 創建的。在 Poki 上玩他們的另一款休閒遊戲：MadZOOng

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