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Castle Defender Saga

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Castle Defender Saga 是一款戰鬥模擬遊戲，您必須在敵方基地擊敗您之前擊敗他們！升級你的塔，添加額外的弓箭手並使用增益來獲得超越對手的優勢。策略性地派出你的軍隊去對抗敵人，把勝利帶回家！你能成為終極城堡守護者嗎？使用滑鼠升級、購買和派遣敵人來擊敗你的敵人！城堡守護者傳奇是由 MarketJS 創建的。看看他們在 Poki 上的其他一些休閒遊戲：Idle Mining Empire、Stupid Zombies 和 Ludo Hero！

網站： poki.com

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