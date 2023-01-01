Heart Star
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《紅心之星》是一款由冒險島出品的益智遊戲。改變你周圍的世界！ 《Heart Star》可讓您控制兩個角色，透過操縱與其適當顏色關聯的遊戲對象，他們必須到達每個關卡的終點區域。在女孩和男孩之間切換，小心移動並更換房間。透過團隊合作來掌握每個關卡！移動 - WASD 或箭頭鍵交換角色 - CJump - XHeart Star 由 Adventure Island 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！
網站： poki.com
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