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Slalom Hero是一款由b10b開發的街機遊戲。在這款遊戲中，您可以選擇您的英雄並在冬季運動迴轉項目的三個賽道上進行比賽。在迴轉門之間駕駛，收集助推器以提高你的成績，最重要的是，玩得開心！您能在《Slalom Hero》中贏得金牌嗎？轉向 - 左/右箭頭鍵《Slalom Hero》由 b10b 創建，b10b 是一家加拿大遊戲開發公司，提供以街機風格遊戲為核心的免費瀏覽器遊戲。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Rainbow Star Pinball、Superbike Hero、Stock Car Hero、Athletics Hero 和 Firefighter Pinball。

網站： poki.com

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