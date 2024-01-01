聯盟行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式
聯盟行銷計劃提供了一種非常有效的方法來促進銷售並推廣產品和服務。它為附屬機構提供了賺取可觀收入的機會，特別是如果他們擁有龐大的網路或受眾。部落客、影響者和網路名人等內容創作者經常利用聯盟行銷作為其獲利策略之一。 從廣告主的角度來看，聯盟行銷計畫是推動銷售和提高品牌知名度的額外管道。透過與附屬公司合作，廣告商可以利用現有受眾並利用他們的影響力來產生更多銷售額並提高品牌知名度。 總體而言，聯盟行銷計劃創造了一種互惠互利的關係，使聯盟和廣告商都能蓬勃發展。附屬機構有可能賺取可觀的收入，而廣告商可以透過這種協作方式擴大影響範圍並實現其行銷目標。
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ClickBank
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ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
Tapfiliate
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Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
PartnerStack
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合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Digital First AI
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利用人工智慧在幾秒鐘內創建並執行行銷計劃。 利用人工智慧為您的企業找到最佳的成長駭客策略。 將行銷轉向自動駕駛並實現成長。
Simplero
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透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
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蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
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Evolup 是唯一一個 100% 致力於創建聯盟商店、由人工智慧提供支援的解決方案。免費試用 7 天，無需信用卡！
Get4views
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Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
Involve Asia
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Involve 是領先的聯盟行銷平台，可協助合作夥伴和廣告商增加馬來西亞的線上收入。立即加入我們的聯盟網絡！
Marketcall
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按次付費聯盟網路 Marketcall 是市場上的最佳選擇。超過兩百項按通話付費優惠
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新一代績效行銷。 適合各種規模的廣告商、出版商和影響者的一套解決方案。
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每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
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營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
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將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
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績效行銷平台。 為聯營公司、廣告商和廣告網路提供協助，幫助他們追蹤、優化和衡量其網路的效能。
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歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
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GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
FirstPromoter
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SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
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發展和管理您的會員、影響者或推薦計劃。與 Shopify、Stripe 和 25+ 整合同步。免費試用我們的聯盟軟體 30 天。
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適用於線上和線下業務的聯盟行銷和聯盟追蹤軟體。啟動您的聯盟行銷計劃並促進銷售。嘗試 30 天免費試用。
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Post Affiliate Pro 聯盟軟體的領導者 使用 Post Affiliate Pro 管理多個聯盟計畫並提升您的聯盟夥伴績效。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising 是一家數位廣告公司，提供一套客戶獲取解決方案。了解如何吸引目標受眾！
UpPromote
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UpPromote – 聯盟行銷與推薦行銷 使用最受歡迎的聯盟行銷軟體，在您的銷售漏斗中創建以影響者、品牌大使和現有客戶為中心的循環。
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適用於媒體買家和聯盟行銷人員的廣告追蹤軟體。 線上廣告挑戰的一站式解決方案。
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Perform[cb] 使品牌能夠透過增量數位管道以按結果付費的模式獲取新客戶。我們的專有技術和精心策劃的合作夥伴市場使「成本單位」定價與客戶終身價值保持一致。無論您是尋求增加流量的企業家，還是需要全面績效行銷策略的財富 500 強品牌，Perform[cb] 都是在線績效行銷領域公認的領導者，擁有全球排名第一的市場。我們專注於垂直特定的績效行銷策略，以便您吸引您想要的客戶 - 並且只需為您獲得的客戶付費。
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Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Fintel Connect
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Fintel Connect 是領先的一體聯屬行銷平台、網路和代理商，專為金融科技公司和銀行打造。借助Fintel，金融品牌擁有了透過聯盟行銷和影響者行銷擴大客戶獲取規模所需的一切，包括專門的合作夥伴平台（+合規引擎）、由數千名專注於金融的聯屬公司和影響者組成的精心策劃的網絡，以及負責管理和影響力的專家團隊。擴大通路規模。目前，我們為北美 90 多家金融科技公司、銀行和信用合作社的合作夥伴計劃提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。若要了解 Fintel Connect 如何為您的品牌實現可擴展的成長，請造訪 www.fintelconnect.com。
Phonexa
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Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
CJ
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在全球最大、最成熟的基於合作夥伴關係的效果行銷生態系統中蓬勃發展，並透過品牌、出版商和創作者等的可擴展和可持續成長超越您的商業成長目標。
Voluum
voluum.com
Voluum 是領先的廣告追蹤軟體。憑藉先進的分析功能以及內建的優化和自動化工具，Voluum 廣告追蹤器將幫助您擴大線上行銷活動規模並從中獲利。
FMTC Affiliates
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簡化您的業務。透過聚合您的貨幣化連結的單一 API 產品流，利用數千個聯盟計畫。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle 是一款功能強大的合作夥伴行銷軟體，適用於廣告主、代理商和網路。它允許您的團隊建立、追蹤、管理、分析和優化您的聯盟計劃。該平台旨在有效地經營您的所有合作夥伴，包括附屬機構、影響者、行動應用程式、客戶和媒體買家。其精確的受眾群體定位以及自動合作夥伴計費和付款意味著您的合作夥伴管理變得輕鬆而聰明。此外，您可以從第一天起就透過連接數以萬計的預先整合的 Marketplace 合作夥伴來提升您的計劃。