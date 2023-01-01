wecantrack 是一個全面的聯盟行銷解決方案，旨在簡化聯盟發布商的營運。借助 wecantrack，聯盟發布商可以輕鬆地將來自 350 多個聯盟的銷售和轉換數據整合到一個用戶友好的單一平台中。這個集中式平台簡化了監控和分析聯屬網絡效能的過程。此外，wecantrack 還提供與各種行銷工具的無縫集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。這種整合使用戶能夠將他們的聯盟行銷數據與這些流行的行銷平台連接起來，從而全面了解他們的線上活動。 wecantrack 的功能集非常強大，包括資料收集和報告、自訂和電子郵件報告、高級 API 報告以及 Webhooks 支援等基本功能。此外，該平台還提供與 Looker (Data) Studio 和 BigQuery 等數據分析工具的集成，使用戶能夠更深入地研究數據以獲得可行的見解。總之，wecantrack 為聯盟發布商提供了有效管理其聯盟資料的強大解決方案。透過整合來自不同聯盟的數據並與著名的行銷工具集成，wecantrack 簡化了聯盟行銷流程，使發布商能夠做出明智的決策並有效地優化其行銷活動。

網站： wecantrack.com

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