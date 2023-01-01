替代項 - wecantrack

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ClickBank
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ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
PartnerStack
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合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Tapfiliate
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Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Digital First AI
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利用人工智慧在幾秒鐘內創建並執行行銷計劃。 利用人工智慧為您的企業找到最佳的成長駭客策略。 將行銷轉向自動駕駛並實現成長。
Awin
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透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
Involve Asia
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Involve 是領先的聯盟行銷平台，可協助合作夥伴和廣告商增加馬來西亞的線上收入。立即加入我們的聯盟網絡！
Simplero
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您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
GrowSurf
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每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
Rakuten Advertising
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Rakuten Advertising 是一家數位廣告公司，提供一套客戶獲取解決方案。了解如何吸引目標受眾！
Rewardful
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發展和管理您的會員、影響者或推薦計劃。與 Shopify、Stripe 和 25+ 整合同步。免費試用我們的聯盟軟體 30 天。
Offer18
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績效行銷平台。 為聯營公司、廣告商和廣告網路提供協助，幫助他們追蹤、優化和衡量其網路的效能。
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SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
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大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
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營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
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在全球最大、最成熟的基於合作夥伴關係的效果行銷生態系統中蓬勃發展，並透過品牌、出版商和創作者等的可擴展和可持續成長超越您的商業成長目標。
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新一代績效行銷。 適合各種規模的廣告商、出版商和影響者的一套解決方案。
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Target Circle is powerful Partnership Marketing Software for advertisers, agencies, and networks. It allows your team to build, track, manage, analyze, and optimize your affiliate programs. The platform is designed to efficiently run all your partners including affiliates, influencers, mobile apps, ...
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增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
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Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
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RedTrack 是一種基於第一方 cookie 的廣告追蹤解決方案。在一處追蹤和歸因轉化、收入和事件。預訂免費演示以查看真正的投資回報！
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HOQU 是一個 SaaS 績效行銷平台，用於建立網路以及管理、追蹤和優化線上廣告活動。 HOQU 用戶可以完全存取有關定價計劃的所有核心功能。定價政策基於轉換次數，而不是點擊次數 - 它可以讓企業節省高達 90% 的成本。
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Perform[cb] 使品牌能夠透過增量數位管道以按結果付費的模式獲取新客戶。我們的專有技術和精心策劃的合作夥伴市場使「成本單位」定價與客戶終身價值保持一致。無論您是尋求增加流量的企業家，還是需要全面績效行銷策略的財富 500 強品牌，Perform[cb] 都是在線績效行銷領域公認的領導者，擁有全球排名第一的市場。我們專注於垂直特定的績效行銷策略，以便您吸引您想要的客戶 - 並且只需為您獲得的客戶付費。
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Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
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全球最先進的行銷自動化平台，為您的本地企業提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
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Circlewise 的合作夥伴中心是一個完整的工具包，可用於在所有國家/地區、裝置和垂直行業（包括電子商務、金融科技、旅遊和服務）建立和管理您的內部合作夥伴計畫。我們的旗艦產品為我們的廣告主提供了以下可能性： • 設定其完全品牌化和客製化的介面、分析、報價管理和合作夥伴註冊頁面。 • 追蹤、監控和優化合作夥伴在其內部聯盟行銷計畫中的表現。 • 受惠於 Circlewise 的 Marketplace 和廣泛的合作夥伴招募和管理服務，包括合作夥伴研究和審查、貨幣化和付款。 • 媒體購買、內容行銷和程序化活動的附加服務。要了解更多信息，請訪問 www.circlewise.io
Roster
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每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Fintel Connect
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Fintel Connect 是領先的一體聯屬行銷平台、網路和代理商，專為金融科技公司和銀行打造。借助Fintel，金融品牌擁有了透過聯盟行銷和影響者行銷擴大客戶獲取規模所需的一切，包括專門的合作夥伴平台（+合規引擎）、由數千名專注於金融的聯屬公司和影響者組成的精心策劃的網絡，以及負責管理和影響力的專家團隊。擴大通路規模。目前，我們為北美 90 多家金融科技公司、銀行和信用合作社的合作夥伴計劃提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。若要了解 Fintel Connect 如何為您的品牌實現可擴展的成長，請造訪 www.fintelconnect.com。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
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SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
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Voluum 是領先的廣告追蹤軟體。憑藉先進的分析功能以及內建的優化和自動化工具，Voluum 廣告追蹤器將幫助您擴大線上行銷活動規模並從中獲利。