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Fintel Connect 是領先的一體聯屬行銷平台、網路和代理商，專為金融科技公司和銀行打造。借助Fintel，金融品牌擁有了透過聯盟行銷和影響者行銷擴大客戶獲取規模所需的一切，包括專門的合作夥伴平台（+合規引擎）、由數千名專注於金融的聯屬公司和影響者組成的精心策劃的網絡，以及負責管理和影響力的專家團隊。擴大通路規模。目前，我們為北美 90 多家金融科技公司、銀行和信用合作社的合作夥伴計劃提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。若要了解 Fintel Connect 如何為您的品牌實現可擴展的成長，請造訪 www.fintelconnect.com。

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