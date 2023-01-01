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Circlewise 的合作夥伴中心是一個完整的工具包，可用於在所有國家/地區、裝置和垂直行業（包括電子商務、金融科技、旅遊和服務）建立和管理您的內部合作夥伴計畫。我們的旗艦產品為我們的廣告主提供了以下可能性： • 設定其完全品牌化和客製化的介面、分析、報價管理和合作夥伴註冊頁面。 • 追蹤、監控和優化合作夥伴在其內部聯盟行銷計畫中的表現。 • 受惠於 Circlewise 的 Marketplace 和廣泛的合作夥伴招募和管理服務，包括合作夥伴研究和審查、貨幣化和付款。 • 媒體購買、內容行銷和程序化活動的附加服務。要了解更多信息，請訪問 www.circlewise.io

網站： circlewise.io

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