Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa 的全球總部位於洛杉磯，在英國、烏克蘭和加拿大設有辦事處。該公司擁有 200 多名員工。欲了解更多信息，請訪問 www.Phonexa.com。

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