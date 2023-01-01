在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「Sticky Notes」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面筆記應用程式。該應用程式載入速度快，使用戶能夠在桌面上使用類似於便利貼的視窗快速記筆記。 黏滯便箋起源於 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，並作為 Windows 側邊欄的小工具包含在 Windows Vista 中。據微軟稱，截至 2016 年 4 月，每月有 800 萬個黏滯便箋用戶。它內建於 Outlook.com 和 Microsoft Teams 中。

網站： onenote.com

免責聲明：WebCatalog 與 Sticky Notes 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。