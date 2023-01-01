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Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面筆記應用程式。該應用程式載入速度快，使用戶能夠在桌面上使用類似於便利貼的視窗快速記筆記。 黏滯便箋起源於 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，並作為 Windows 側邊欄的小工具包含在 Windows Vista 中。據微軟稱，截至 2016 年 4 月，每月有 800 萬個黏滯便箋用戶。它內建於 Outlook.com 和 Microsoft Teams 中。

網站： onenote.com

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