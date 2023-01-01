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Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。

網站： evernote.com

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