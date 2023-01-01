Circuroid是Big Frost Games制作的一款令人上瘾的技能游戏。你的目标很简单：摧毁尽可能多的小行星！但要小心！您需要绕圈才能瞄准目标。让一颗小行星脱离你的轨道，游戏就结束了！逐级进步以解锁升级。在 Poki 上玩 Circuriid，夺取太空大师的地位！ 控制： 鼠标 - 单击并拖动以移动 关于创作者： Circuriid是由来自马来西亚的Big Frost Games创建的。他们也是 Smashy Duo 的创始人。

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