Crush: Interactive Stories
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Crush：互动故事是RisingMeta开发的一款模拟游戏。您可以决定冒险及其条款。玩互动小说游戏《Crush》将让您进入一个充满奇异而迷人故事的世界。在每个美丽而惊心动魄的故事的每一章中，你都可以选择决定走哪条路。 一个选择可以完全改变叙述的进程，每组新的选择都会产生一个对于做出这些选择的人来说特定的叙述。玩《Crush》这款全新的视觉故事游戏将让您体验充满浪漫、冒险、超自然和爱情的故事。 你可以假扮成一名办公室女士，与你迷人的老板发生外遇。你可以变成吸血鬼猎人，对抗诱人但潜在危险的吸血鬼。即使你是农村人，你也可能会爱上狼人。您可以完全控制自己在生活中做出的选择，包括与谁一起度过美好的余生。 通过《Crush：热门互动故事》这款互动小说游戏，您可以从充满狂野和令人兴奋的可能性的世界中选择自己的故事。每个迷人而浪漫的故事的每一章都有你的选择。仅使用 PC 或移动设备上的网络浏览器即可在线玩 Crush：互动故事。无需下载任何游戏，只需开始免费在线玩游戏，仅限 now.gg。
网站： now.gg
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