替代项 - The Muse

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri是一个求职应用，帮助用户与雇主连接，申请印度各行业的工作机会，并提供职业发展工具和定制招聘通知。

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor是一个求职平台，用户可以匿名查看公司评价、工资信息，搜索并申请职位，帮助 individuals 找到合适的工作。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter是一个求职和招聘平台，简化了申请人跟踪，帮助雇主管理候选人及其申请流程。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn招聘人员应用使招聘人员可以随时随地搜索候选人、发送信息并管理候选管道，优化招聘过程。

Monster

Monster

monster.com

Monster是一个求职平台，提供职位搜索、职业建议和简历工具，帮助求职者与雇主联系，优化求职体验。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。

Remote

Remote

remote.com

Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。

Job Today

Job Today

jobtoday.com

今天的工作是一款求职应用，帮助用户在越南查找和申请职位，简化求职过程并提供雇主管理工具。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。

Factorial

Factorial

factorialhr.com

阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。

Otta

Otta

otta.com

OTTA是一个求职平台，帮助用户根据个人偏好找到合适的职位，提供职位信息、公司见解和职业发展资源。

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent是一个免费的平台，帮助企业在全球范围内寻找和联系自由职业者和代理机构。

Dice

Dice

dice.com

DICE应用程序是一个专为技术行业设计的求职平台，提供工作搜索、求职服务和社交功能，帮助用户快速找到合适的职位。

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com 是一款招聘应用，提供企业招聘解决方案，帮助快速找到合适的候选人，满足招聘需求。

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob是一个免费应用程序，帮助用户轻松找到兼职和全职工作，特别适合需要灵活时间安排的工人和雇主。

InfoJobs

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InfoJobs是一个求职平台，帮助用户浏览和申请各种职位，支持按地点和行业搜索工作机会。

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