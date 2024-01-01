文字处理器 - 最热门应用

文字处理器是促进文本文档的创建、编辑和格式化的软件应用程序。这些工具使用户能够输入、操作和组织文本，以及合并图像和表格等元素。文字处理器广泛用于各种目的，例如编写文档、信件、报告等。它们提供拼写检查、格式选项和文档布局控制等功能。
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Google Docs
google.com
Google Docs 是一个文字处理器，作为 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费、基于网络的软件办公套件的一部分。该服务还包括 Google Sheets 和 Google Slides，分别是电子表格和演示程序。 Google 文档可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft Office 文件格式兼容。 该应用程序允许用户在线创建、查看和编辑文件，同时与其他用户实时协作。用户通过显示更改的修订历史记录来跟踪编...
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用在线版本的 Microsoft Word 免费协作。将文档保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 开发的文字处理器。它于 1983 年 10 月 25 日首次发布，名称为 Multi-Tool Word for Xenix 系统。随后的版本后来为其他几个平台编写，包括运行 DOS 的 IBM PC（1983 年）、运行 Classic Mac OS（1985 年）的 Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS/2（1989 年）、Microsoft W...
iCloud Pages
icloud.com
Pages 是由 Apple Inc. 开发的文字处理器。它是 iWork 生产力套件的一部分，可在 macOS、iPadOS 和 iOS 操作系统上运行。它也可以在 iCloud 网络上使用。Pages 的第一个版本于 2005 年 1 月 11 日发布，一个月后发布。
Zoho Writer
zoho.com
实力作家。有力的话语。 我们相信言语的力量。这就是我们创建 Writer 的原因，这是一款可在所有设备上使用的强大文字处理器。与队友实时协作。免费创建优雅、鼓舞人心的文档。