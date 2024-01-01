VR训练模拟器软件 - 最热门应用

VR 培训模拟器是适用于不同行业的多功能工具，可在虚拟环境中提供身临其境的培训体验。它们与增强现实模拟器明显不同，增强现实模拟器将数字 3D 图像叠加到现实世界上以用于培训目的。通过复制现实世界的场景，VR 模拟可以增强学生和专业人士的学习效果，促进参与度和知识保留。这种方法使个人能够练习和完善对执法和医学等高要求职业至关重要的技能。此外，航空和运输等垂直行业也发现了利用 VR 训练模拟器的价值。其中一些模拟器具有 VR SDK 功能，使开发人员能够根据自己的精确要求定制平台。
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ClassVR
classvr.com
ClassVR 是一个多功能平台，利用虚拟和增强现实的力量进行从课堂到董事会的教育和培训
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty、桌面和移动培训软件基于游戏，具有成本效益，并且可根据任何公司的规模进行扩展。借助 TrainBeyond，您可以按照行业标准通过实践和互动体验来培训您的员工，而无需承担风险。
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
战略合作伙伴，帮助医疗器械领导者解决能力@规模差距，以推动商业成功。
Motive.io
motive.io
Motive 培训平台是一个完整的工具集，使培训专业人员能够创建和控制他们的 VR 培训，从而可以轻松地大规模构建和分发 VR 培训材料。
CenarioVR
cenariovr.com
使用最简单的 VR 平台打造沉浸式体验。
Warp VR
warpvr.com
Warp VR 是为企业、培训机构和教育机构创建和扩展基于故事的交互式 VR 培训和入职场景的最简单、最强大的方式。 ASML、Erste Bank、KLM、Shell 和 Tata Steel 等公司使用 Warp VR 以现实和个性化的方式培训其员工的安全、保障和软技能 — 结果显示，学习质量和保留率提高了 75%，学习质量和保留率提高了 40%。训练时间减少 %，性能提高 70%。
Viar360
viar360.com
Viar360 是最直观的创作和发布平台，可减少从 360° 视频和照片创建高度引人入胜的沉浸式培训和学习体验所需的时间、精力和知识。 Viar360 可让您创建身临其境的学习场景，您的学习者可以在其设备上以“全景模式”或使用 VR 耳机以“虚拟现实”体验。 Viar360 使您可以导入 360° 媒体资产并添加热点、常规媒体文件、测验或其他互动元素，让学习者参与现实生活场景。通过Viar360，您可以进行“虚拟游览”、“代入X”、培训“安全演习”、体验“危机管理”等等。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...