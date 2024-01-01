访客行为智能软件 - 最热门应用

访客行为智能软件使用访客 Wi-Fi、人数统计器或摄像头等各种数据源观察物理空间内每位访客的行为，从而追踪个人位置。这使得实体场馆能够更深入地了解访客互动、体验和动机，从而揭示他们的客户旅程和整体行为。这些解决方案还可以与社交媒体、客户数据平台和天气应用程序等其他外部来源集成，以提供对访客体验的全面了解。 一旦链接到这些数据流，访问者行为智能软件就可以为实体机构提供类似于通过监控网站访问者获得的电子商务平台的见解。这些工具提供分析仪表板，以识别每个人的访问频率、人口统计详细信息和人流量模式，从而促进场馆布局优化和影响访客行为的因素的理解。仪表板可能具有说明访客集中度的热图以及根据特定人口统计标准细分图表和图形的能力。
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