时间序列智能软件 - 最热门应用

时间序列智能软件，也称为时间序列分析软件，提供了一种从时间序列数据中分析并得出重要业务见解和模式的方法。这些工具使用户能够检测大量连续时间序列数据集中的模式，以执行报告、预测和预测分析等任务。凭借数据可视化功能，这些解决方案有助于理解复杂的数据结构。 通过集成嵌入式机器学习技术，时间序列智能工具可以揭示以前模糊的见解，例如微趋势和异常，而无需手动数据探索，从而节省业务时间和资源。这些软件解决方案虽然主要由数据科学家、数据分析师和 IT 专业人员使用，但也可供更广泛的业务用户使用。
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MATLAB Online
mathworks.com
只要可以访问 Internet，MATLAB Online 就可以通过任何标准 Web 浏览器访问 MATLAB。 MATLAB Online 提供云存储和同步，以及通过在线共享和发布进行协作，使其成为教学、学习和轻量级访问的理想选择。
InfluxData
influxdata.com
InfluxDB 开源时间序列数据库，由 InfluxData 专门构建，用于监控指标和事件，提供对堆栈、传感器和系统的实时可见性。使用 InfluxDB 每秒捕获、分析和存储数百万个点，满足苛刻的 SLA，并绘制自动化路径。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供领先的分析云平台。我们使每个人都能通过人工智能驱动的分析自动化发现具有高影响力的见解。
Avora
avora.com
Avora AutoML 通过异常检测和根本原因分析减少了发现业务指标变化原因的时间（以秒为单位）。
Clarify
clarify.io
Clarify 可让您和您的团队轻松可视化、探索和共享有关时间序列数据的知识。每天帮助您将数据转化为实际价值。通过在一个直观且引人入胜的界面中可视化您的数据，Clarify 使每个人都可以使用数据。将您的团队聚集在一起，添加背景信息并分享有关数据对日常运营实际意义的知识。因此，每个人都可以互相学习并做出贡献，以更好地实时了解情况。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智能驱动的云成本优化和性能调整，使 DevOps 和 SRE 团队能够最大限度地节省云成本、改善客户体验并无缝扩展。借助 Sedai，公司可以实现实时、持续的优化，以最少的人为干预来适应持续的变化和增长。 Sedai 使云团队能够通过自主云管理功能增强运营，轻松扩展并最大化投资回报率。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间连接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据楷模
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的运营 BI 平台改变了企业制定战术决策的方式。业务用户友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和准备数据并运行强大的人工智能分析，以实现其业务目标。 DeepMatch 甚至可以在几分钟内将最不同的数据集拼接在一起，而无需任何数据预处理。这项专利技术随着时间的推移不断改进，并向人类学习。专有的 DeepCasting 技术可以根据短短几周的数据生成预测，并且比任何其他方法都具有更高的准确性。 Ikigai 专有的 DeepPlan 分析不是比较少数假设场景，而是评估多达 10^19 个选项，并针对任何给定参数确定最佳选项。 Ikigai 以麻省理工学院关于人工智能和机器学习的前沿...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 -多个程序/任务的交互式实时同步程序 -嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 -可查询的运行程序数据库 -手动和自动程序视图和功能 -集成遥测、命令和控制以及任务数据 - 详细的分析、报告和仪表板
Anodot
anodot.com
Anodot 的增强分析平台是下一代商业智能。 Anodot 主动实时识别对收入至关重要的业务事件、建议操作并自动执行补救流程。 Anodot 的专利技术超越了数据可视化，不断分析和关联业务指标、警报和预测。 Anodot 的增强分析利用人工智能和机器学习，主动提醒公司注意影响收入的业务事件，并实时自动进行修复。该公司的云成本解决方案提供准确的监控和预测以及节省建议，可将年度云支出削减高达 40%。财富 500 强公司利用 Anodot 进行云成本管理，并利用 Anodot 进行支付智能，以帮助减少云浪费并保护收入流。我们的团队横跨几大洲，总部位于美国和以色列，业务部门致力于数字、金融服务和电...
Baresquare
baresquare.com
永远不要让死胡同按钮降低转化率、因页面加载缓慢而失去访问者或错过重要的指标。 Baresquare 的行动驱动分析可以在小问题变成大问题之前查明它们，并揭示可能带来重大机遇的微观见解。我们与您当前的分析平台连接，以了解您的数据趋势 - 无论是检测不一致还是绘制营销活动绩效图表，以使您在竞争中处于领先地位。每天，我们的产品都会提供由机器学习和复杂的异常检测生成的可操作通知，以便您的团队可以准确地了解流量高峰、链接中断或页面速度变慢的时间和地点。最重要的是，您将知道如何解决这些问题，以便为您的业务做出更准确的决策。快速地。在过去十年的业务中，Baresquare 与我们的合作伙伴一起成长。我们已经...
Marple
marpledata.com
Marple 是一个面向工程团队的时间序列数据分析平台。它为来自测试和测量的传感器数据提供强大的数据可视化。