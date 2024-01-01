SVG 编辑器 - 最热门应用 最热门 最近添加

SVG（可扩展矢量图形）编辑器是专为创建、编辑和操作 SVG 文件而设计的软件工具，SVG 文件是基于 XML 的矢量图像格式，广泛用于 Web 图形、动画和可扩展插图。这些编辑器提供了一系列针对图形设计师、网络开发人员和艺术家的需求量身定制的功能，使他们能够精确、灵活地制作视觉上引人注目且可扩展的图像。