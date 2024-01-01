演示软件 - 最热门应用

演示软件是一种数字工具，旨在创建、组织和交付视觉演示。它使用户能够以结构化且引人入胜的格式组合文本、图像、图形和多媒体元素。演示软件通常用于商务会议、学术讲座和公开演讲，演示者可以通过幻灯片或交互式演示有效地传达信息、增强观众参与度并促进沟通。
提交新应用
Google Slides
google.com
Google Slides 是一个演示程序，是 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费、基于网络的软件办公套件的一部分。该服务还包括谷歌文档和谷歌表格，分别是文字处理器和电子表格。 Google Slides 可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft PowerPoint 文件格式兼容。Slides 允许用户在线创建和编辑演示文稿，同时与其他用户实时协作。用户通过跟踪演示文稿更改的修订历史记录来跟踪编辑。每个编辑者的...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 在线版本免费协作。将演示文稿保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft PowerPoint 是一款演示程序，由 Forethought, Inc. 的软件公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 创建。它于 1987 年 4 月 20 日发布，最初仅适用于 Macintosh 计算机。 PowerPoint 出现三个月后，微软以 1400 万美元的价格收购了它。这是微软的第一笔重大收购，微软在 Forethought 所在的硅谷设立了一个新的 PowerPoint 业务部门。PowerP...
Microsoft Sway
office.com
创建和共享交互式报告、演示文稿、个人故事等。 Sway 是一款易于使用的数字讲故事应用程序，用于创建交互式报告、演示文稿、个人故事等。其内置设计引擎可帮助您在几分钟内创建专业设计。借助 Sway，您的图像、文本、视频和其他多媒体都会以一种增强您的故事的方式流动在一起。 Sway 确保您的创作在任何屏幕上都看起来很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由 Apple Inc. 开发的演示软件应用程序，作为 iWork 生产力套件的一部分。Keynote for Mac 的最新主要更新版本 10 于 2020 年 3 月发布。2010 年 1 月 27 日，Apple 宣布推出新版本的 Keynote适用于 iPad，具有全新的触摸界面。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示软件公司，成立于 2009 年，在布达佩斯、旧金山和里加设有办事处。截至 2018 年 4 月，Prezi 拥有超过 1 亿用户，创建了超过 3.25 亿份公共演示文稿，观看次数超过 35 亿次次。prezi这个词是匈牙利语中“presentation”的缩写形式。
Zoho Show
zoho.com
幻灯片、故事和想法可以激发灵感。 Zoho Show 可让您以更智能的方式创建、协作、演示、广播和发布演示文稿。