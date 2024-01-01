售前软件 - 最热门应用

售前软件是销售团队的战略盟友，为他们提供必要的资源，以便与潜在客户进行有效沟通，了解他们的需求，并定制解决方案来满足这些需求。它包含一系列旨在优化售前流程的功能，从潜在客户资格和勘探到产品演示和提案生成。 主要特征： * 潜在客户管理：售前软件使销售团队能够有效地管理和跟踪整个销售渠道的潜在客户。这包括捕获潜在客户信息、根据潜在客户的兴趣程度和潜在价值对潜在客户进行分类，以及监控他们在各个阶段的进展。 * 客户关系管理（CRM）：与CRM系统集成，实现售前和销售团队之间的无缝沟通和数据同步。这确保了有关潜在客户和潜在客户的所有相关信息均可轻松访问，从而促进个性化交互和明智的决策。 * 产品演示：售前软件通常包括进行虚拟或现场产品演示的功能。这使得销售代表能够展示其产品的功能、解决客户的询问并突出关键卖点以提高兴趣和参与度。 * 提案生成：使用售前软件简化了定制提案和报价的生成。模板、预定义内容块和自动化工具简化了创建过程，使销售团队能够提供根据每个潜在客户的特定需求和偏好量身定制的专业外观文档。 * 协作工具：协作功能促进销售团队成员之间的沟通和协作，使他们能够分享见解、协调工作并利用集体专业知识来最大化销售机会。 * 分析和报告：售前软件提供有关销售策略和活动有效性的宝贵见解。通过分析和报告功能，销售团队可以跟踪关键绩效指标、识别趋势并获得可操作的情报，以改进他们的方法并优化结果。 好处： * 提高效率：通过自动化重复任务和简化工作流程，售前软件提高了效率，使销售团队能够将时间和资源集中在可推动成果的高优先级活动上。 * 增强客户参与度：售前软件促进的个性化互动、及时跟进和引人入胜的演示有助于提供积极的客户体验，培养信任和忠诚度。 * 更好的决策：访问全面的数据和分析使销售团队能够做出数据驱动的决策，从而制定更明智的策略并提高成功率。 * 加速销售周期：通过加快售前流程并促进更顺利地过渡到销售阶段，售前软件有助于缩短销售周期并加速创收。 总之，售前软件是一种多功能解决方案，使销售团队能够有效地与潜在客户互动，展示其产品的价值，并最终推动转化。通过利用其强大的特性和功能，组织可以在当今动态的业务环境中获得竞争优势。
提交新应用
Supademo
supademo.com
利用人工智能创建引人入胜的交互式产品演示。 推动产品采用、助力客户成功并加速入职 - 免费且无需代码。
Demostack
demostack.com
Demostack 帮助收入团队轻松地以最佳方式展示产品。我们的平台可让您启动演示环境并为每个买家量身定制故事 - 一切只需几分钟，无需任何代码。无需将屏幕截图链接在一起来重新创建您的产品体验 - 我们一流的技术会自动捕获您产品的所有花哨功能，因此您的演示环境的外观和行为就像真实的环境一样。无需花费数周时间进行定制演示即可制作一个能引起共鸣的故事，并更快地赢得更多交易。谁可以从 Demostack 中受益？ Demostack 帮助 SaaS 收入团队（销售、营销、客户成功、合作伙伴）能够分享相互联系的产品故事、推动对话并加速收入增长，从而使工程团队能够专注于构建出色的产品，而不是管理演示环境...
StoryScale
storyscale.com
改变你的演示方式。永远。 在你的网站上。在你的销售堆栈中。使产品演示成为自助服务。帮助潜在客户跨越“考虑鸿沟”。用产品合格的机会填充您的管道。
Guideflow
guideflow.com
使用交互式产品演示平台 Guideflow 在几秒钟内创建交互式演示和分步指南。捕捉、定制、分享和分析您的指南流程！
Storylane
storylane.io
Storylane 帮助公司在 10 分钟内构建并与潜在客户分享交互式产品演示。使用 StoryLane 的交互式产品演示软件吸引用户并提高转化率。
Instant Demo
instantdemo.co
合格的潜在客户正在等待演示。 创建交互式产品演示，以限定和转化网站上的潜在客户，通过对外销售提高产品参与度，或完全自动化演示体验。
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare 的即用型解决方案为软件培训、销售演示和 POC 沙箱提供安全、专业的虚拟 IT 实验室。
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审...
Floik
floik.com
在几分钟内展示您产品的强大功能 将您的产品流程转化为交互式内容 - 演示、视频和分步指南。全部在一个平台上。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
HowdyGo
howdygo.com
可转化的交互式产品演示。解锁您的潜在客户的“啊哈”时刻。 以 HTML 格式捕获您的 SaaS，向他们展示一个交互式故事。
Folio
folio.la
Folio 是一款交互式产品演示软件，适合个人、小型团队和初创公司创建产品演示并讲述引人入胜的故事，而无需编码技能。
Rivia.AI
rivia.ai
创建交互式产品演示。 使用我们的无代码演示创建平台构建获胜的产品演示。
Fable
sharefable.com
制作令人惊叹的可转换演示。 让您的买家通过个性化演示体验您产品的强大功能，并看到您的转化率飙升。
Vivun
vivun.com
B2B 销售必须改变。以透明度和信任赢得当今有销售业绩的买家。 Vivun 的人工智能平台使企业能够重新定义买家体验、在竞争中脱颖而出并加速收入增长。通过处于最前沿的解决方案组织，公司可以使销售与产品保持一致，为团队提供可重复的工作流程，提供按需产品专业知识，并赢得更多交易。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
Tourial
tourial.com
让买家直接从您的网站与您的产品互动。 当自助服务不可行（或者真的很难）时，交互式演示将使您更加以产品为主导，而无需巨大的提升。
SmartCue
getsmartcue.com
通过无代码、自助产品演示解决方案加速您的销售增长，并提高产品采用率和保留率！ 使用我们的交互式产品演示软件提高转化率！
PreSkale
preskale.com
PreSkale 帮助 PreSales 与 CRM 和产品生态系统集成，以简化评估体验并跟踪产品市场洞察，从而实现有影响力的技术胜利。 1/ 与产品、销售和客户同步工作，确定致胜实践 2/ 跟踪努力、致胜解决方案和关键产品差距，以推动可重复的技术胜利 3/ 采取最合适的分配，最大限度地提高资源分配并提高售前绩效 4 / 分析各群体的产品采用情况，将收入与产品路线图对应起来 5/ 通过售前影响力深入了解交易速度，以推动销售转化 6/ 监控交易关键信息并以跨管道阶段的单页程序管理评估
Instruqt
instruqt.com
向开发人员提供教育和销售的最佳方式 开发人员不想被卖给——他们想要亲自发现工具。借助 Instruqt 的虚拟 IT 实验室，用户可以在实时沙箱环境中立即体验您的产品。
SnackWyze
snackwyze.com
简单的演示自动化，适合想要保持简单的售前团队。14 天免费试用。
Demoboost
demoboost.com
演示体验大卖！轻松创建、共享和跟踪您的产品演示。大规模、高效地个性化演示 快速、轻松地创建演示 – 无需代码，也无需技术部门的帮助 针对每个用例和客户进行个性化 – 徽标、数字、内容：您可以随意使用 不要重复做同样的事情 – 创建可重复使用和个性化的演示库
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
TechTorch
techtorch.io
技术解决方案，更快。更好的。更便宜。我们以 10 倍的速度、质量和价值来应对技术机遇。联系我们 值得信赖 速度提高 60% 成本降低 52% 90% CSAT (NPS) 在我们的专业服务中，我们的团队利用人工智能驱动的平台来应对最复杂的 IT 和技术挑战。探索技术供应商的 TechTorch &
Lancey
getlancey.com
将您的产品变成交互式产品演示。 使用您的产品作为强大的增长引擎，将更多访客和潜在客户转化为客户。
TestBox
testbox.com
解放你的卖家。启用您的买家。 为您的销售团队提供可靠、个性化、人工智能生成的产品演示和即时沙箱，以便他们能够专注于赢得更多，而不是管理演示环境。
Saleo
saleo.io
第一个也是唯一的现场演示体验平台 Saleo 将您现有的演示环境转变为令人难以置信的数据完整的演示，从而赢得更多交易。 Saleo 使用我们的无代码 AI 建模引擎与您的生产或演示环境同步，以提供最真实、最强大的演示功能。