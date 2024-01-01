营销资源管理软件 - 最热门应用

Ignition GTM

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Ignition 是第一个进入市场运营平台，旨在集中和自动化产品、功能和活动发布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的产品营销专家构建，可帮助跨职能团队达成共识并推动更有效的发布，从而转化为收入。从研究到规划和执行，再到发布后测量，Ignition 在单个协作中心中自动化了整个发布过程。构建漂亮的视觉发布日历、内部计划文档和资产，然后通过自动电子邮件和 Slack 更新在内部进行所有沟通，同时使用 Ignition 的内置研究工具将竞争和客户洞察融入到流程中。 Ignition 通过集成将产品路线图无缝连接到 GTM，并轻松融入团队现有的工作流程。糟糕的产品发布会导致收入减...