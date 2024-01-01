营销分析软件 - 最热门应用

Marketing Evolution

marketingevolution.com

我们帮助营销人员采取行动。 Marketing Evolution 可帮助您集成和集中所有营销计划，使您能够跟踪从上漏斗认知到下漏斗转化的跨渠道营销投资、了解增量媒体有效性并跟踪您的 KPI——所有这些都在一个仪表板中完成。然后，我们帮助您将见解转变为行动。运行实验性媒体场景，了解投资、媒体类型或渠道的变化如何帮助您实现预期结果并最大化投资回报率。最后，将您的媒体计划付诸实施并跟踪您的表现，以了解您随着时间的推移所取得的进展。