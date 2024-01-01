潜在客户到客户匹配和路由软件 - 最热门应用

潜在客户到客户匹配和路由软件可自动执行将新潜在客户与 CRM 系统中相应客户记录关联的过程，并随后根据组织的区域映射将这些潜在客户引导至正确的销售人员。此功能使企业能够更全面地了解其基于帐户的策略中的潜在客户和参与度，从而促进对捕获的潜在客户进行及时跟进。虽然大多数 CRM 软件通常都提供基本的潜在客户匹配和路由功能，但专用解决方案可满足更复杂的工作流程，这些工作流程可能超出标准 CRM 或营销自动化工具的功能。销售开发代表和客户主管通常使用这种专用软件，简化将潜在客户路由到适当个人和客户的任务，从而节省宝贵的时间和精力。
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Calendly
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使用 Calendly 超级简单的在线预约安排软件找到完美的会议时间，告别电话和电子邮件标签。
Apollo.io
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Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Demodesk
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Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
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Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
Terminus
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Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Chili Piper
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Chili Piper 的先进调度软件可帮助 B2B 收入团队将转化率提高一倍、提高客户满意度并达到新的生产力水平。
Leadspace
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Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Sugar Market
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SugarCRM（以前称为 Salesfusion）的 Sugar Market 是一个专为您打造的营销自动化平台 请求演示！
Syncari
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Syncari 是世界上第一个无代码的完整数据自动化平台，可让您的团队完全控制所有数据。集成和管理整个技术堆栈中的数据从未如此简单。
LeadAngel
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早起的鸟儿有机会获得销售。立即过滤、匹配潜在客户并将其路由至合适的销售人员。达成更多交易。 LeadAngel 是一个 B2B 潜在客户管理平台，包括潜在客户匹配和路由。快速、可靠且可定制的操作可与 Salesforce CRM 等配合使用。可用于路由和匹配潜在客户的 API。 LeadAngel 帮助企业、组织和企业改进销售流程，更快地完成更多交易。该软件提供潜在客户路由、潜在客户匹配、模糊匹配、潜在客户重复数据删除、基于帐户的营销策略和详细报告。匹配是非常可定制的并且非常快。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保所有客户对话都不会被忽视。
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即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
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Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
Fullcast
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Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...
CaliberMind
calibermind.com
作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予收入领导者的真正礼物是能够先于其他人发现问题和趋势。
Routera
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Routera 是一个入站潜在客户路由和转换平台，与 HubSpot 本地集成。现在，您可以通过提高领导速度和提高销售转化率来轻松规划和扩展您的销售团队。
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RevenueHero 是一款入站收入加速产品，可为 B2B 收入团队处理即时会议安排和各种复杂程度的线索路由。 RevenueHero 与您的潜在客户捕获表单集成，以资格潜在客户并实时安排他们与您团队中合适的代表之间的会议。 RevenueHero 帮助团队缩短销售周期，并缩短潜在客户的周转时间。