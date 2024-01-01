数据科学和机器学习平台 - 最热门应用
对于寻求在项目中利用机器学习功能的开发人员来说，数据科学和机器学习平台是必不可少的工具。这些平台有助于机器学习算法的构建、部署和监控，使开发人员能够创建有效的业务解决方案。它们将智能算法与数据集成，使用户能够无缝连接数据并开发适合其需求的算法。 这些平台提供了一系列功能，可满足不同专业水平的用户的需求。有些提供预构建的算法和直观的工作流程，具有拖放建模和可视化界面等功能，使技术背景有限的用户可以使用它们。其他人需要更高级的开发和编码技能，但提供更大的灵活性和定制选项。 这些算法的功能涵盖广泛，包括图像识别、自然语言处理、语音识别、推荐系统和其他机器学习功能。这种多功能性使开发人员能够解决不同的用例和业务需求。 数据科学和机器学习平台的主要优势之一是它们能够使机器学习民主化，使没有广泛数据科学技能的用户能够利用人工智能的力量。这些平台的运行方式类似于平台即服务 (PaaS)，但具有专门的机器学习功能，为用户提供开发和部署 AI 解决方案的机会，而无需从头开始构建一切。 要被归类为数据科学和机器学习平台，产品必须满足特定标准： * 数据连接：平台应为开发人员提供将数据连接到机器学习算法的机制，促进学习和适应过程。 * 算法创建：用户应该能够在平台内创建自己的机器学习算法。此外，该平台还可以为新手用户或常见用例提供预构建的算法。 * 部署可扩展性：该平台应提供大规模部署人工智能解决方案的能力，使用户能够在生产环境中高效地实施其模型。 通过满足这些标准，数据科学和机器学习平台使开发人员能够在其项目中利用机器学习和人工智能的潜力，无论他们的专业知识水平如何。
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Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
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Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，以推动他们的项目向前发展。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Landing AI
landing.ai
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Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家人工智能（AI）和机器学习公司，成立于2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.资助的后期成长风险投资基金CapitalG作为投资者加入Dataiku，并宣布获得独角兽地位，估值14亿美元。 Dataiku 目前在纽约、巴黎、伦敦、慕尼黑、悉尼、新加坡和迪拜设有办事处，在全球拥有 500 多名员工。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
Qlik
qlik.com
Qlik® 帮助您使用数据解决问题、实现新目标并满足关键业务需求。一切都从这里开始。与支持您的人工智能战略的数据集成和分析解决方案行业领导者合作。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一个用于机器学习和人工智能的免费开源软件库。它可用于一系列任务，但特别关注深度神经网络的训练和推理。它是由 Google Brain 团队开发的，供 Google 内部研究和生产使用。
Neural Designer
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Neural Designer 是一款用于开发和部署机器学习模型的强大软件工具。它提供了一个用户友好的界面，允许用户构建、训练和评估神经网络，而无需广泛的编程知识。凭借广泛的功能和算法，Neural Designer 简化了从数据预处理到模型优化的整个机器学习工作流程。此外，它还支持各种数据类型，包括数字、分类和文本，使其在各个领域具有通用性。此外，Neural Designer 还提供自动模型选择和超参数优化，使用户能够轻松找到最适合其数据的模型。最后，其直观的可视化和全面的报告有助于解释和理解模型的性能。无论您是初学者还是经验丰富的数据科学家，Neural Designer 都可以加速准确...
Kleene
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HIRO
hiro.so
Hiro 构建了将 Web3 引入比特币的开发人员工具。 Hiro 的工具套件通过智能合约、数字资产和去中心化应用程序释放了比特币的全部潜力。
hasty.ai
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Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
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ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一个用于构建、部署和扩展生产级数据应用程序和算法的端到端多云平台。我们将数据工程、数据科学和商业智能统一到一个自动化的集成环境中，以最小的技术复杂性实现更快的价值实现。该平台提供低代码、完全安全的界面，以简化数据访问和处理，并实现数据驱动项目的敏捷性。借助 ForePaaS，客户的交付时间缩短了 10 倍，将项目投入生产只需几周而不是几个月。
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Exploratory 的简单 UI 体验使任何人都可以使用数据科学来快速探索数据、发现更深入的见解并进行有效沟通。
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evoML 使数据科学家、工程师和业务领导者能够将高效 ML 模型的交付速度从几个月缩短到几周，并提高 ML 代码效率，从而实现更快的运行速度和更高的盈利能力。