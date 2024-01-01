CPQ软件 - 最热门应用

配置、定价、报价 (CPQ) 软件简化了公司的整个报价和提案流程生命周期。它从客户传达他们对公司产品的要求开始，到向客户或潜在客户提供全面的报价结束。 CPQ 软件在销售部门中使用，可以提高销售周期的速度、提高报价准确性并加强客户关系。这些软件解决方案使公司能够有效地识别客户需求，并提供与这些特定要求完全一致的定制报价。 CPQ 产品通常与现有 CRM 软件集成或设计为与一个或多个 CRM 工具无缝集成，为优化销售流程提供了强大的解决方案。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
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使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Accelo
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简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Proposify
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FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
EZLynx
ezlynx.com
比较评级者、代理管理系统 (AMS)、保险网站设计
DealHub.io
dealhub.io
由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算软件如何提高 CNC 机械车间的销售额？提供即时在线 CNC 报价有助于机械车间满足客户不断变化的需求。在内部使用，可将您的询价响应时间缩短至几分钟，或使用 DigiFabster 的机械车间报价软件在您的网站上提供 24/7 在线报价和订单。
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一体化销售工具，可数字化、加速和管理整个销售过程，从营销材料的展示到订单的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 内容共享：以数字格式向您的销售团队同时分发营销材料，例如小册子、目录、产品规格、演示文稿、视频、价目表和促销活动。只需单击一下即可轻松搜索任何内容并通过电子邮件发送。报价配置器：创建无差错报价，包括多产品供应、可选服务、捆绑、折扣和促销。在与客户谈判期间查看最终报价，找到适合其需求的解决方案并通过电子邮件发送。电子签名：可以随时随地直接在卖家的设备上签署合同，或者客户可以使用 OTP 身份验证以自助方式轻松签署合同。其他可用模块包括销售跟踪器、...
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立于 2021 年 1 月，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是专门为 B2B SaaS 构建的全周期收入自动化平台。 MonetizeNow 的统一报价 (CPQ)、计费和使用平台创建了一个简化的报价到现金 (Q2C) 流程，可管理所有价格模型和销售渠道，而无需在 GTM 架构中使用单点解决方案。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是通过为加工车间、合同制造商和精加工公司提供最先进、安全、基于云的估算和报价系统来帮助他们改善和发展业务。 Paperless Parts 是一个估算和报价平台，支持各种制造工艺，如数控车床、数控铣瑞士螺丝加工、钣金制造、增材制造、线切割、水射流、激光切割和铸造聚氨酯。无纸化零件不仅仅是一个报价工具，还是一个销售、定价和创收工具。无纸化零件软件将现代业务流程自动化工具与可配置的几何定价引擎相结合，从而提高报价流程的速度和一致性，从而简化了制造商现有的工作流程。该平台与 CRM 和 ERP 系统集成，可增强前台运营和销售团队的能力，并能够更有效地响应各种制造...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供应商 IT 基础设施设计和工作流程工具。我们通过自动化日常报价和估算任务，帮助系统集成商和企业加快解决方案准备、降低成本并加快实现价值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解决方案；从提出提案到结束。通过纳入自动化客户入职流程，确保更高的转化率和改善的客户体验。这也可以帮助您了解您的建议并获取所有细节以增加您的成交量。减少流失并将更多提案转换为活动发票。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一款强大的报价工具，支持您所有的报价和发票需求。创建报价、跟踪和监控报价变化、自定义布局、存储联系人记录、公司记录、设置重复报价和到期日期。此外，还与 Monday.com 等项目管理工具、SugarCRM 等 CRM 应用程序以及 Quick Books 等会计工具集成。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 专为 IT 行业的托管服务提供商和增值经销商而设计。我们的服务 CPQ 软件为售前流程的每一步带来了效率、一致性和准确性。
Salesbricks
salesbricks.com
为您的企业管理报价到现金、内部销售和自助服务上市动议的更好方法
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 适用于制造业。我们的 CPQ 软件连接销售和生产流程，使您的销售团队、经销商甚至客户能够准确无误地配置复杂的产品。 Elfsquad 生成完美的报价文件，无缝满足客户需求。与您现有的 IT 基础设施集成，实现无差错生产。 Elfsquad CPQ 由了解销售的人员实施，不需要任何编程知识。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基于 Web 的 SaaS 应用程序，使企业能够使用最新的互联网技术自动化其销售估算流程。销售人员能够轻松、快速地生成更详细、准确并包含产品营销信息的销售建议。由于始终如一地向客户提供专业沟通，iQuote Xpress 用户可享受增强的形象。
Connectbase
connectbase.com
我们为连接行业提供位置洞察和自动化工具，帮助他们赢得更多交易。改变您的网络购买和销售。
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在几分钟内创建报价！我们的解决方案是完全可定制的且易于部署。您的高绩效销售代表是时候停止在销售管理上浪费时间，而通过自动化节省 90% 的时间了。替换旧系统、电子表格、文档模板、手动数据传输等。vloxq 可以通过组合产品信息、计算电子表格和法律文档（参见屏幕截图）来自动创建报价时的多个步骤。通过简化此流程，您可以提高平均订单价值、创建更准确的预测并消除不必要和有风险的手动工作。将 vloxq 与您现有的系统集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等。
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一个 B2B 电子商务平台，可简化您的销售。配置、定价、报价 (CPQ) 以创建更高效的工作环境，并享受完全自动化且根据您的需求量身定制的订单接收。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
Revv
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Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 R...
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 帮助企业技术公司快速轻松地构建专业服务报价。我们非常适合销售复杂服务但难以满足准确性和及时性的团队。 WorkRails Services CPQ 平台标准化了服务的销售方式，从而实现可重复性、规模化和收入加速。 WorkRails 打破了销售、专业服务及其客户之间的孤岛，连接到其他记录系统，消除了重复输入和错误，并使销售变得容易。 WorkRails 与您现有的技术堆栈集成，包括与 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的开箱即用集成。 WorkRails 的服务 CPQ 已配置超过 40,000...
In Mind Cloud
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制造过程很复杂。卖掉不应该的。 In Mind Cloud 是世界上唯一专为制造业打造的可扩展数字销售平台。加速您的销售流程，赢得更多交易并以比您想象的更快的速度领先于竞争对手。