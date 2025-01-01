替代项 - Meditopia

Calm
calm.com
Calm 是一款心理健康应用，提供冥想、睡眠故事和放松练习，帮助用户管理压力、改善睡眠和促进正念。
Headspace
headspace.com
顶空是一款心理健康应用，提供冥想、正念和睡眠支持，帮助用户减轻压力、改善情绪和提高睡眠质量。
FitOn
fitonapp.com
FitOn是一款健身应用，提供多种锻炼课程和个性化健身计划，适合各种健身水平和偏好，支持全面健康。
Spring Health
springhealth.com
Spring Health是一个心理健康支持平台，提供个性化护理、治疗预约和自我引导练习，帮助用户管理心理健康挑战。
Talkspace
talkspace.com
Talkspace是一个在线心理健康平台，提供与持证治疗师的咨询服务，支持文本、音频和视频沟通，适合13岁及以上用户。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一款人力资源管理、薪资处理和保险技术应用，简化企业的人事流程，提高员工体验和福利。
Pazcare
pazcare.com
Pazcare是一个应用程序，员工可以通过Pazcard访问所有雇主提供的津贴，包括餐饮、燃油、电信等，方便管理税收福利和月度开支。
Modern Health
joinmodernhealth.com
现代健康应用提供个性化心理健康支持，包括在线资源、治疗、社区会议及自评工具，帮助用户管理心理健康。
Dialogue
dialogue.co
Dialogue是一款在线医疗应用，提供高质量的医疗服务，方便加拿大用户获得专业和温暖的健康护理。
Sequoia One
one.sequoia.com
红杉One是一个人力资源和福利管理平台，帮助高科技企业简化薪酬、福利和劳动力分析，优化管理，提高员工敬业度。
Wellable
wellable.co
Wellable是一款综合健康平台，通过数字解决方案支持员工身心健康，提供个性化健康计划和多种健康服务。
Workit Health
workithealth.com
Workit Health是一款数字医疗应用，提供个性化的药物和酒精治疗支持，并连接用户与医疗专业人员。
Wellness 360
wellness360.co
健康360是一个员工健康管理平台，提供健康评估、教练、团队挑战、奖励系统等功能，旨在改善员工健康和提高参与度。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一个学习平台，提供团体培训、个性化辅导和微学习，帮助员工提高技能和福祉，促进职业发展。
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.Health是一个旨在支持员工心理健康的平台，提供心理咨询、冥想和自助程序，促进良好的工作环境和心理健康。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一个集成健康管理平台，帮助企业降低医疗费用，为员工提供远程医疗、健康检查、心理健康和营养服务。
Nivati
nivati.com
Nivati是一款多维度员工心理健康和福祉平台，帮助企业降低焦虑与抑郁，提高职场整体福祉，进而改善员工留存率与绩效。
inKin
inkin.com
inKin应用是一款简单高效的企业健康解决方案，支持健身比赛、员工参与和企业健康促进。用户可创建个人或企业的健康空间。
Headversity
headversity.com
Headversity是一款以持续实践和技能测量为基础的心理健康平台，帮助员工和团队提升心理健康和韧性，改善工作环境。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款将健康、参与、认可和奖励整合到一个移动平台的应用，帮助组织优化工作流程和促进团队合作。
Wellics
wellics.com
MindNation
mindnation.com
MindNation是一款心理健康支持平台，提供咨询、培训和治疗服务，旨在促进个人和团队的心理健康与福祉。
Ollie Health
ollie.health
Ollie Health 应用提供匿名心理健康支持，用户可以使用公司提供的信用账户预约心理咨询，旨在提高团队的心理健康。
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health 是一款专注于员工心理健康的应用，通过提高个人心理韧性和管理层情商，增强工作场所的心理安全感。
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring是一个促进员工健康的活动和步数挑战平台，用户可连接可穿戴设备或手机实时跟踪活动，参与个人或团体挑战。