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Upsy Shopping

Upsy Shopping

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Вебсайт: upsyshopping.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Upsy Shopping» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Upsy Shopping Helper — це інструмент штучного інтелекту для власників веб-магазинів, які прагнуть збільшити продажі та зробити клієнтів задоволеними. * Функція розумного пошуку Upsy оптимізована для мобільних користувачів, щоб допомогти відвідувачам швидко знайти потрібний продукт за допомогою зображень. * Функція рекомендацій продукту штучного інтелекту спонукає клієнтів купувати більше, збільшуючи цінність кожного продажу. * Щоденні пропозиції та акції щодо нових надходжень прискорюють оборот запасів і спонукають клієнтів досліджувати ваш магазин. * Розумні поширені запитання звільняють вашу команду обслуговування клієнтів і зменшують залишення кошика. * Функція опитування Upsy збирає цінні відгуки клієнтів, щоб допомогти вам оптимізувати свій бізнес

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: upsyshopping.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Upsy Shopping». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Botpress

Botpress

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Genesys Cloud

Genesys Cloud

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Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

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Crossing Minds

crossingminds.com

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