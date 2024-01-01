Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Upsy Shopping» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Upsy Shopping Helper — це інструмент штучного інтелекту для власників веб-магазинів, які прагнуть збільшити продажі та зробити клієнтів задоволеними. * Функція розумного пошуку Upsy оптимізована для мобільних користувачів, щоб допомогти відвідувачам швидко знайти потрібний продукт за допомогою зображень. * Функція рекомендацій продукту штучного інтелекту спонукає клієнтів купувати більше, збільшуючи цінність кожного продажу. * Щоденні пропозиції та акції щодо нових надходжень прискорюють оборот запасів і спонукають клієнтів досліджувати ваш магазин. * Розумні поширені запитання звільняють вашу команду обслуговування клієнтів і зменшують залишення кошика. * Функція опитування Upsy збирає цінні відгуки клієнтів, щоб допомогти вам оптимізувати свій бізнес

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Вебсайт: upsyshopping.com

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