Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для аналізу тексту - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу тексту, також відоме як програмне забезпечення для аналізу тексту або програмне забезпечення для інтелектуального аналізу тексту, допомагає користувачам отримувати інформацію зі структурованих і неструктурованих текстових даних за допомогою обробки природної мови (NLP). Ці відомості охоплюють аналіз настроїв, ідентифікацію ключових фраз, ідентифікацію мови, розпізнавання тем і шаблонів, а також виявлення сутностей, серед інших можливостей. Ці рішення використовують потужність НЛП і машинного навчання для отримання різноманітних ідей і пропонують візуальне представлення даних для легшого розуміння. Інструменти аналізу тексту здатні обробляти текстові дані з різних джерел, наприклад електронні листи, стенограми телефонних розмов, опитування, відгуки клієнтів та інші текстові документи. Поглинаючи текстові дані з цих різноманітних каналів, компанії можуть покращити свою здатність розуміти й аналізувати настрої клієнтів або співробітників, розумно класифікувати документи та вдосконалювати письмовий вміст. Програмне забезпечення для аналізу тексту можна інтегрувати з іншими аналітичними інструментами, включаючи аналітику великих даних і платформи бізнес-аналітики, для подальшого розширення можливостей аналізу даних.