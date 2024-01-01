Платформи для огляду технологій - Найпопулярніші застосунки
Платформи огляду технологій служать безцінними ресурсами для покупців, які прагнуть приймати обґрунтовані рішення під час купівлі програмних продуктів. Ці платформи дозволяють користувачам як писати, так і переглядати огляди технологічних продуктів, покращуючи процес купівлі програмного забезпечення. Агрегуючи рейтинги продуктів на основі експертних оцінок, ці платформи дають споживачам можливість розпочати процес вибору постачальника та самостійно знайти відповідні посилання, а не покладатися виключно на ресурси, надані постачальником. Можливість отримати доступ до автентичних відгуків користувачів про технологічні продукти підвищує довіру покупців і скорочує час, витрачений на демонстрації постачальників і зустрічі з оцінкою. Крім того, платформи огляду технологій пропонують значні переваги для постачальників і компаній, що займаються програмним забезпеченням, сприяючи справжньому взаємодії з цільовою аудиторією. Продавці можуть використовувати ці платформи для навчання ринку та впливу на потенційних покупців, демонструючи те, що можуть запропонувати їхні продукти. Хоча як програмне забезпечення для огляду продуктів, так і платформи для огляду технологій сприяють створенню позитивної репутації продукту, остання зосереджується саме на технологічному програмному забезпеченні, насамперед обслуговуючи рішення щодо купівлі програмного забезпечення B2B. Щоб бути включеним до категорії платформ для огляду технологій, продукт повинен: * Збирайте та відображайте створені користувачами огляди програмного забезпечення, щоб забезпечити автентичну перспективу. * Дозвольте покупцям ефективно шукати та фільтрувати параметри програмного забезпечення на основі їхніх конкретних вимог. * Допомагайте покупцям оцінювати конкурентів і порівнювати продукти, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення про покупку.
Запит на новий застосунок
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. — це безкоштовний онлайн-продавець, який виступає посередником між покупцями та постачальниками технологій у галузі програмного забезпечення. Компанія допомагає споживачам у виборі програмного забезпечення для їхніх потреб за допомогою відгуків користувачів і досліджень.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge — це веб-служба, яка пропонує користувачам програмного забезпечення централізований онлайн-розташування для контролю та керування проектами програмного забезпечення з відкритим кодом і дослідницького програмного забезпечення для бізнесу.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
GetApp
getapp.com
Відкрийте для себе найкращі бізнес-додатки у 2022 році та перевірте понад 1 мільйон перевірених оцінок і відгуків. Отримайте рекомендації на основі даних і прочитайте докладні описи, щоб знайти потрібні інструменти для своєї команди.
Software Advice
softwareadvice.com
Пошук програмного забезпечення може бути непосильним. Давайте допоможемо. Ми допоможемо вам знайти правильне програмне забезпечення для вашого бізнесу — безкоштовно та всього за 15 хвилин.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow визначає найкращу хмарну інфраструктуру та API-продукти для вашого випадку використання, заощаджуючи вам тижні напруженого аналізу для кожного важливого рішення.
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers, єдина в світі довідкова платформа для клієнтів для програмного забезпечення та послуг для бізнесу B2B, допомагає потенційним покупцям B2B досліджувати та відкривати програмне забезпечення та послуги для бізнесу за допомогою перевіреного постачальником довідкового вмісту клієнтів, ...
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub — це незалежний ринок програмного забезпечення. Мета SaaSHub — бути об’єктивним, простим і першим у пошуку нових послуг, які допоможуть вам розвивати свій бізнес. SaaSHub допоможе вам знайти альтернативи та огляди продуктів, які ви вже використовуєте.
TrustFinance
trustfinance.com
Найнадійніша платформа оглядів фінансових послуг. Відгуки користувачів, інформація, послуги та інформація про компанію – все в одному місці.
StackRadar
stackradar.co
Спільнота та підготовка технологічних інструментів без коду та з низьким кодом, щоб допомогти людям і компаніям будь-якого типу зрозуміти, створити, інтегрувати та масштабувати свої технологічні стеки.
SoftwareReviews
softwarereviews.com
Місія SoftwareReviews полягає в тому, щоб підвищити досвід B2B програмного забезпечення як для покупців, так і для постачальників. Ми надаємо організаціям найкращі дані, розуміння та поради для покращення процесу купівлі та продажу програмного забезпечення. Поєднуючи наші огляди, зосереджені на до...
SoftLead
softlead.ro
Softlead є найважливішим B2B гравцем в екосистемі програмного забезпечення в Румунії, допомагаючи компаніям вибрати правильне програмне рішення на основі їх цифрової ДНК. Запущений як ринок корпоративного програмного забезпечення B2B, Softlead допоміг більш ніж 15 000 компаніям вибрати та впровадит...
Awardo
awardo.co
Awardo – це європейська компанія, яка надає B2B ринок перевірених бізнес-технологій. Платформу на основі огляду було створено, щоб спростити процес пошуку, забезпечуючи надійні програмні рішення та постачальників послуг в одному місці. Компанія розташована в Румунії на перехресті Центральної, Східн...
PeerSpot
peerspot.com
Платформа Buying Intelligence від PeerSpot — це те, куди технічні професіонали звертаються, щоб отримати практичну й надійну інформацію про корпоративні технології, щоб вони могли бути впевнені, що купують саме те, що їм потрібно. Завдяки найбільшій у світі спільноті покупців корпоративних технологі...
We Suggest Software
wesuggestsoftware.com
wesuggestsoftware.com — це власний каталог програмного забезпечення, який містить огляди та пропозиції щодо програмного забезпечення в усіх секторах бізнесу від бухгалтерського обліку до йоги (А-Я). Цей веб-сайт дозволяє відвідувачам писати відгуки, пропозиції та запити щодо будь-якого програмного з...
Tekpon
tekpon.com
Tekpon — це агрегатор програмного забезпечення та веб-сайт для створення потенційних клієнтів. Перш за все, мета Tekpon полягає в тому, щоб допомогти окремим особам і організаціям приймати обґрунтовані рішення щодо програмних продуктів, допомогти їм зменшити вартість і створити належний необхідний ...
Reviano
reviano.com
Огляд, порівняння та оцінка програмного забезпечення для малого бізнесу. Використовуйте колекцію оглядів продуктів Reviano та порівнюйте їх, щоб знайти правильне програмне забезпечення для свого бізнесу.
PRmarketing.tools
prmarketing.tools
PRmarketing.tools — каталог інструментів PR та маркетингу (програмне забезпечення та послуги). Він дає змогу вибрати найкращі інструменти зв’язку з громадськістю та маркетингу, надаючи їхній сукупний індекс задоволеності користувачів, а також різноманітні функції, що полегшують вибір. PRmarketing.t...
TechnologyCounter
technologycounter.com
Technology Counter – це онлайн-платформа для рекомендацій програмного забезпечення. Вони допомагають компаніям, професіоналам і організаціям знайти найкраще програмне рішення. Technology Counter об’єднує як покупців, так і продавців бізнес-технологій, надаючи покупцям найкраще програмне забезпеченн...
Serchen
serchen.com
Serchen є визнаним лідером у підборі покупців і продавців онлайн-сервісів. Вони прагнуть надати неперевершений досвід для наших споживачів, об’єднуючи покупців і продавців найкращих хмарних сервісів у категоріях IaaS, PaaS і SaaS.
Growth Tools
growthtools.com
Growth Tools — це щомісячна послуга коучинга, яка робить майже неможливим невдачу в отриманні нових клієнтів. Ми поєднуємо перевірені посібники з розвитку з коучингом 1:1 і підтримкою однолітків, щоб ви ніколи не були перевтомлені, не застрягли або не думали, що робити далі. База даних із сотнями р...
Appvizer
appvizer.com
Щоб допомогти професіоналам знайти правильне програмне забезпечення для підвищення конкурентоспроможності та якості життя на роботі. Appvizer — це компаратор програмного забезпечення для професіоналів, що дозволяє легко знайти програмне забезпечення, яке дозволить їм працювати розумніше. Незалежно ...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com — це онлайн-платформа для оглядів і рейтингів, створених натовпом. Його список користувачів, що постійно зростає, надсилає відгуки про свій досвід роботи з продуктами та послугами. Це визначає, як окремі продукти чи послуги ранжуються один з одним за допомогою нашого ультрасучасног...
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk допомагає підприємствам знаходити та порівнювати програмне забезпечення в усіх основних категоріях програмного забезпечення. Ознайомтеся з цінами, функціями, відгуками користувачів, рейтингами, знижками тощо.
ITreview
itreview.jp
Програмне забезпечення ITreview призначене для досліджень і консультацій щодо ІТ-продуктів. Він надає японським ІТ-фахівцям централізовану платформу для перевірки продуктів SaaS. Програмне забезпечення спрямоване на сприяння прийняттю рішень, надаючи інструменти, які полегшують автоматичне створення...
DiscoverCloud
discovercloud.com
Особи, які приймають рішення, знаходять і порівнюють бізнес-програмне забезпечення та інструменти в десятках категорій, зокрема: CRM, управління проектами, аналітика продажів, автоматизація маркетингу, бізнес-аналітика, програмне забезпечення для електронної комерції, виставлення рахунків, виставлен...
B2B Stack
b2bstack.com.br
На B2B Stack ви знайдете найкращі відгуки про найбільш використовувані інструменти у світі B2B бізнесу. Дізнайтеся думку професіоналів, які щодня користуються інструментом, про який ви думаєте придбати. Відкрийте для себе та порівняйте якості та дефекти, з якими стикаються користувачі перед покупко...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — це онлайн-платформа, яка допомагає підприємствам, організаціям і професіоналам у виборі найкращих програмних рішень. SoftwareSuggest спрощує процес, перераховуючи, переглядаючи та порівнюючи програмне забезпечення для бізнесу. У процесі також допомагає постачальникам програмного з...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest – це онлайн-платформа, яка допомагає підприємствам, організаціям і професіоналам у виборі найкращих програмних рішень. SoftwareSuggest спрощує процес, перераховуючи, переглядаючи та порівнюючи програмне забезпечення для бізнесу. У процесі також допомагає постачальникам програмного з...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions — це ваші двері до понад 90 мільйонів людей, які щороку досліджують, порівнюють і купують програмне забезпечення на G2. За 10 років і 2 мільйони оглядів постачальники програмного забезпечення довіряють G2, щоб створити довіру та забезпечити потужність свого конвеєра.
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius — це сайт для професіоналів, де можна поділитися реальними знаннями про реальний світ через детальні огляди продуктів бізнес-технологій.