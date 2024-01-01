Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Awardo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Awardo – це європейська компанія, яка надає B2B ринок перевірених бізнес-технологій. Платформу на основі огляду було створено, щоб спростити процес пошуку, забезпечуючи надійні програмні рішення та постачальників послуг в одному місці. Компанія розташована в Румунії на перехресті Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, у столиці Бухаресті, з прагненням стати найкращою платформою огляду бізнес-технологій у регіоні.

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Вебсайт: awardo.co

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