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Awardo

Awardo

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Вебсайт: awardo.co

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Awardo – це європейська компанія, яка надає B2B ринок перевірених бізнес-технологій. Платформу на основі огляду було створено, щоб спростити процес пошуку, забезпечуючи надійні програмні рішення та постачальників послуг в одному місці. Компанія розташована в Румунії на перехресті Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, у столиці Бухаресті, з прагненням стати найкращою платформою огляду бізнес-технологій у регіоні.

Категорії:

Business
Платформи для огляду технологій

Вебсайт: awardo.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Awardo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Capterra

Capterra

capterra.com

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

G2

G2

g2.com

GetApp

GetApp

getapp.com

Software Advice

Software Advice

softwareadvice.com

TrustFinance

TrustFinance

trustfinance.com

We Suggest Software

We Suggest Software

wesuggestsoftware.com

Tekpon

Tekpon

tekpon.com

StackRadar

StackRadar

stackradar.co

Reviano

Reviano

reviano.com

PRmarketing.tools

PRmarketing.tools

prmarketing.tools

SoftwareReviews

SoftwareReviews

softwarereviews.com

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