WebCatalog
DataDistillr

DataDistillr

datadistillr.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DataDistillr» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Інтеграція ваших даних ніколи не була такою простою. DataDistillr може читати ваші дані там, де вони є. Завдяки DataDistillr як вашій центральній системі обробки даних ваш бізнес отримує інструмент для спільної роботи для створення реляційних запитів, динамічних діаграм і настроюваного API.

Вебсайт: datadistillr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DataDistillr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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