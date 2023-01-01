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Teachizy

Teachizy

teachizy.fr

Користуватися вебзастосунком

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Створення онлайн-курсів ще ніколи не було таким простим! Простий, гнучкий і на 100% французький, Teachizy – це інструмент LMS, який містить усе необхідне для оцифрування вашого навчання.

Вебсайт: teachizy.fr

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