Створення онлайн-курсів ще ніколи не було таким простим! Простий, гнучкий і на 100% французький, Teachizy – це інструмент LMS, який містить усе необхідне для оцифрування вашого навчання.

Вебсайт: teachizy.fr

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