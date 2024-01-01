WebCatalog

FeaturedCustomers

FeaturedCustomers

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: featuredcustomers.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FeaturedCustomers» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

FeaturedCustomers, єдина в світі довідкова платформа для клієнтів для програмного забезпечення та послуг для бізнесу B2B, допомагає потенційним покупцям B2B досліджувати та відкривати програмне забезпечення та послуги для бізнесу за допомогою перевіреного постачальником довідкового вмісту клієнтів, такого як відгуки клієнтів, історії успіху, тематичні дослідження та відео клієнтів. Щодня ця платформа допомагає впливати на рішення про купівлю тисячам B2B-покупців на останніх етапах їхнього циклу купівлі від компаній зі списку Fortune 500 до малого та середнього бізнесу.

Категорії:

Business
Платформи для огляду технологій

Вебсайт: featuredcustomers.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FeaturedCustomers». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Capterra

Capterra

capterra.com

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

G2

G2

g2.com

GetApp

GetApp

getapp.com

Software Advice

Software Advice

softwareadvice.com

TrustFinance

TrustFinance

trustfinance.com

We Suggest Software

We Suggest Software

wesuggestsoftware.com

Tekpon

Tekpon

tekpon.com

StackRadar

StackRadar

stackradar.co

Reviano

Reviano

reviano.com

PRmarketing.tools

PRmarketing.tools

prmarketing.tools

SoftwareReviews

SoftwareReviews

softwarereviews.com

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