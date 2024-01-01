Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FeaturedCustomers» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

FeaturedCustomers, єдина в світі довідкова платформа для клієнтів для програмного забезпечення та послуг для бізнесу B2B, допомагає потенційним покупцям B2B досліджувати та відкривати програмне забезпечення та послуги для бізнесу за допомогою перевіреного постачальником довідкового вмісту клієнтів, такого як відгуки клієнтів, історії успіху, тематичні дослідження та відео клієнтів. Щодня ця платформа допомагає впливати на рішення про купівлю тисячам B2B-покупців на останніх етапах їхнього циклу купівлі від компаній зі списку Fortune 500 до малого та середнього бізнесу.

Категорії :

Вебсайт: featuredcustomers.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FeaturedCustomers». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.