Торгові представники повинні зосередитися на продажу, а оптовики — на закупівлі. Repspark полегшує це, керуючи комплексними оптовими продажами B2B за допомогою простої електронної комерції!

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