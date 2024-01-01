Videowise

Videowise

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Вебсайт: videowise.com

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Videowise — це відеоплатформа електронної комерції, яка допомагає брендам і роздрібним торговцям створювати інтерактивні та доступні для покупок відео в онлайн-магазинах, щоб підвищити залученість і конверсію. На відміну від традиційних відеоплатформ, Videowise пропонує орієнтовану на комерцію відеоінфраструктуру, яка захищає швидкість сторінки, економить час продавця завдяки автоматизації та пропонує більше інформації завдяки розширеній аналітиці відео. Використовуючи списки відеовідтворення Videowise, які відкриваються пальцем угору, бренди та роздрібні торговці можуть залучати покупців за допомогою інтерактивного пошуку продуктів і краще повідомляти цінність своїх продуктів, що неминуче сприяє зростанню продажів.
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: videowise.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Videowise». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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