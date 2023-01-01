Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SiteVibes» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SiteVibes is a Shopper Experience Platform, enabling ecommerce retailers to dynamically engage with shoppers. Ecommerce retailers can use SiteVibes to collect authentic product reviews, create a loyalty program, make user-generated content from Instagram shoppable, show social proof messaging, and display real-time trending products with one easy-to-use interface. The platform also provides ecommerce and merchandisers with actionable analytics and a versatile toolset.

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Вебсайт: sitevibes.com

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