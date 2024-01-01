WebCatalog

flexEngage

flexEngage

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: flexengage.com

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flexEngage is the leading provider of personalized transactional communications for retailers, enabling brands like Under Armour, GNC, DXL, and 5.11 Tactical to transform standard transactional touchpoints (receipts, order status messages, and shipment tracking page) into dynamic engagement channels that drive loyalty and revenue. The company is backed by Y Combinator, strategic investor Synchrony Financial and other high-profile investors.

Категорії:

Business
Transactional Email Software

Вебсайт: flexengage.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «flexEngage». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Brevo

Brevo

brevo.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Emma

Emma

myemma.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

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