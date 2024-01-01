Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «flexEngage» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

flexEngage is the leading provider of personalized transactional communications for retailers, enabling brands like Under Armour, GNC, DXL, and 5.11 Tactical to transform standard transactional touchpoints (receipts, order status messages, and shipment tracking page) into dynamic engagement channels that drive loyalty and revenue. The company is backed by Y Combinator, strategic investor Synchrony Financial and other high-profile investors.

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Вебсайт: flexengage.com

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