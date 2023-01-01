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Zinrelo

Zinrelo

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: zinrelo.com

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Zinrelo is an enterprise-grade, SaaS-based AI powered loyalty platform that helps brands launch holistic rewards programs while collecting and leveraging zero-party & first-party data generated by its personalization engine. Zinrelo combines technology with deep data analytics and ongoing strategy consultation to unlock multiple dimensions of loyalty, including transactional, social, advocacy, engagement, behavioral, and emotional. Zinrelo has worked with thousands of brands globally over the last 14 years. Our evolving global partner network, technology innovations, and data-driven intelligence ensure that your loyalty program is strategic, unique, and results-driven.

Категорії:

Business
Loyalty Management Software

Вебсайт: zinrelo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zinrelo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

Poket

Poket

poket.com

OptCulture

OptCulture

optculture.com

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