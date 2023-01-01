Розвиток відкритих банківських історій успіху. Рішення, які забезпечують найкращі шляхи клієнтів у сфері платежів і фінансових послуг. Одна платформа, один API, мільйони підключених облікових записів – безмежні можливості.

Вебсайт: tink.com

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