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Emerging Europe

Emerging Europe

emerging-europe.com

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Європа, що розвивається — думка, аналіз і розвідка. Оновлення можливостей для бізнесу, економіки, політики та культури Центральної та Східної Європи.

Вебсайт: emerging-europe.com

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