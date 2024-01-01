Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DiscoverCloud» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Особи, які приймають рішення, знаходять і порівнюють бізнес-програмне забезпечення та інструменти в десятках категорій, зокрема: CRM, управління проектами, аналітика продажів, автоматизація маркетингу, бізнес-аналітика, програмне забезпечення для електронної комерції, виставлення рахунків, виставлення рахунків, APM, соціальний моніторинг, SEO, служби підтримки, безпека, резервне копіювання і більше. DiscoverCloud належить і управляється Chekkt Limited.

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Вебсайт: discovercloud.com

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