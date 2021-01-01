Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення електронного маркетингу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних листів, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію передплатників. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».