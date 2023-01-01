Незалежно від того, чи містить ваш список електронних адрес 100 чи 100 000, кожен отримує набір статей у своїй розсилці, підібраний спеціально для нього. За допомогою rasa.io ви можете регулярно надавати справжню вигоду всім у своєму списку розсилки. І не просто регулярно, а актуально.

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