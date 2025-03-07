Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення розмовного маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням маркетингу месенджерів, ініціює персоналізовану особисту взаємодію з потенційними клієнтами, спрямовуючи їх до конкретних рекомендацій або пропозицій щодо продукту. Споживчі бренди використовують цю технологію, щоб ідентифікувати зацікавлених покупців у соціальних мережах або на веб-сайтах продуктів, відповідати на запити, рекомендувати оптимальні продукти та безперешкодно перенаправляти клієнтів до платіжних шлюзів або торгових представників для закриття транзакцій. Завдяки вбудованому чат-боту та можливостям штучного інтелекту відділи продажів можуть розробляти інтелектуальні потоки відповідей, направляючи відвідувачів у змістовні розмови на основі активності користувача та інших контекстних деталей. Це дає змогу компаніям зв’язуватися із зацікавленими клієнтами, які можуть не здійснити покупку негайно, безперешкодно продовжуючи розмову. Платформи розмовного маркетингу підвищують стандарти обслуговування клієнтів у масштабі, спрощуючи глобальний процес купівлі цілодобово. Успішне використання цих платформ не тільки генерує цінні, кваліфіковані потенційні клієнти, але й надає розуміння демографічних показників і вподобань клієнтів, що зрештою прискорює цикл продажів.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Spike
spikenow.com
Спайк вирішує хаос командування та людей, об'єднавши електронну пошту, командний чат, документи про спільну роботу та зустрічі, в один канал. Спайк для особистого використання: Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою програми розмовної електронної пошти Спайка, який перетворює ваші електронні листи на чат. Це як мати платформу для обміну повідомленнями, яка надає пріоритет ваші найважливіші повідомлення, тому ви можете зосередитись на найважливіших речах. Використовуйте наявну електронну пошту та насолоджуйтесь безглуздою електронною поштою. Спайк для команд: Чіткість спілкування для команд! Спайк пропонує комплексний набір продуктивності для команд. Він поєднує в собі чат, електронну пошту, відео -зустрічі, інструменти AI та спільні документи в єдиному каналі. Спілкуватися та співпрацювати з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів та постачальників, чи користуються вони шипом чи ні. Spike - це перша послуга електронної пошти бізнесу, розроблена для змістовних взаємодій команди. Підтримуйте узгодженість бренду за допомогою власного домену електронної пошти або придбання власного домену у Spike. Насолоджуйтесь захищеними, надійними та архівними електронними повідомленнями та повідомленнями, що забезпечують плавне спілкування.
ManyChat
manychat.com
ManyChat-це платформа Omnichannel №1 для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних, ресторанів, компаній з нерухомості у світі. Заснований у 2016 році, ManyChat щороку працює понад 1 мільярд розмов і використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте своїх клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в прямих повідомленнях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp та SMS для вирощування вашого бренду. Незалежно від того, чи хочете ви генерувати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії або покращити задоволення клієнтів, збільшуючи час у галузі SLA, ManyChat має всі інструменти для вирішення потреб у маркетингу вашого бізнесу. Це те, що таке маркетинг у чаті і що є Manychat.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — це повний набір засобів автоматизації маркетингу та CRM для консультантів і малого бізнесу. Ми повертаємо «Взаємовідносини» в CRM за допомогою багатоканальності та охоплення соціальних мереж. Текстові повідомлення, відео, дзвінки, електронна пошта, соціальні мережі – все це в Bonzo.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованих комунікацій, покращення досвіду роботи з клієнтами завдяки кращому розумінню та можливостям залучення, а також підвищення продуктивності завдяки автоматизації систем. Prokeep використовують понад 8000 дистриб’юторів по всій Північній Америці, що забезпечує понад 11 мільйонів розмов і дохід понад 6 мільярдів доларів. Розвивайте свій дистриб'юторський бізнес. Побудуйте міцніші відносини з клієнтами. Підвищення продуктивності робочої сили. Усе завдяки Програмному забезпеченню Prokeep для керування досвідом клієнтів, створеному спеціально для дистриб’юторів, щоб процвітати на сучасних ринках. Prokeep: - використовується дистриб'юторами в 50 штатах, 10 провінціях і 2 територіях. - 11+ мільйонів розмов проходять через Prokeep - 82% розмов у Prokeep призводять до продажів або стосуються прибутку - економить 9 годин на одного працівника щомісяця - заощаджує 3000 доларів США на розбіжності підрядників на кожного користувача на місяць За допомогою Prokeep ви централізуєте зв’язок, щоб зробити замовлення більш ефективними, під’єднаєте сторонні системи для автоматизації операцій і скористаєтеся інформацією про клієнтів, щоб забезпечити більше залучення та заробити більше грошей.
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi (раніше Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota і Varsity Tutors, покращили взаємодію з сотнями мільйонів клієнтів через Regal, провідну до $5 млрд доходу. Regal.io базується в Нью-Йорку та має 83 мільйони доларів від провідних інвесторів, зокрема Emergence Capital, Founder Collective і Homebrew.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Messagely
messagely.com
Програмне забезпечення для підтримки клієнтів і платформа обміну повідомленнями від Messagely. Ведіть змістовніші розмови із щасливішими клієнтами та швидше розвивайте свій бізнес.
Dashly
dashly.io
Dashly – це маркетингова платформа для спілкування. Це допомагає понад 700 компаніям SaaS і EdTech збільшити конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на особисту розмову. Переведіть це на інший рівень за допомогою планування дзвінків і відеодзвінків. Завдяки проактивному обміну повідомленнями, чат-боту та спливаючим вікнам ви можете отримати більше потенційних клієнтів і оцінити їх. Ліди збираються в eCRM і сегментуються – так ви починаєте маркетинг електронною поштою. Керуйте як ручним, так і ініційованим зв’язком – вони доступні за допомогою повідомлень у чаті, спливаючих вікон і електронних листів. Особливості: - Захоплення потенційних клієнтів за допомогою чат-бота, створеного в простому у використанні Chatbot Builder; - Зберігайте та керуйте ними в eCRM; - Відстежуйте дії відвідувачів; - Робіть найкращі пропозиції за допомогою спливаючого вікна; - Інтеграція з улюбленими сервісами; - Мати всі повідомлення відвідувачів в одній панелі адміністратора; - Відповідайте своїм відвідувачам у чаті для ідеальної підтримки; - Збільшення конверсій за допомогою тригерних електронних листів; - Проаналізуйте свою ефективність, створюючи воронки.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покупки, збільшуючи залучення разом із конверсіями. Connectly також централізує спілкування з клієнтами в об’єднаній папці «Вхідні» – через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger та Instagram – що дозволяє компаніям сегментувати свою аудиторію та приймати рішення на основі даних на основі розумних звітів.
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднанням організацій та даних, і послідовно забезпечувати диференційований досвід у масштабі кожної взаємодії. Рішення Verint допомагають брендам усунути прогалину, яка виникає, коли їм бракує ресурсів, необхідних для надання досвіду, який відповідає очікуванням клієнтів. Усунення цього розриву в потенціалі взаємодії™ допомагає їм будувати тривалі відносини з клієнтами та досягати реальних результатів у бізнесі. Платформа Verint Customer Engagement ґрунтується на останніх досягненнях у галузі штучного інтелекту та аналітики, відкритої інтеграції та науки про залучення клієнтів, щоб задовольнити постійно зростаючі, постійно змінювані потреби споживачів. Вони допомагають своїм клієнтам отримати ще більшу віддачу від своїх інвестицій у технології, тісно співпрацюючи з широкою екосистемою рішень і партнерів. Завдяки Verint бренди можуть нарешті розкрити потенціал залучення клієнтів у кожній сфері бізнесу, щоб надавати постійно диференційований досвід своїм клієнтам і співробітникам, і робити це в масштабі для досягнення відчутних бізнес-результатів. Глобальна присутність • Штаб-квартира в Мелвіллі, штат Нью-Йорк, з понад 40 офісами по всьому світу • Завдяки 4500 відданим професіоналам і глобальній партнерській мережі Усунення розриву в потенціалі залучення Сьогодні перед брендами постає завдання забезпечувати якісну взаємодію з клієнтами через десятки каналів залучення, сотні шляхів клієнта та мільйони взаємодій – усе з тією самою командою та ресурсами. Це призводить до розриву можливостей залучення. Рішення Verint унікально спрямовані на усунення цього розриву.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Instabot
instabot.io
Instabot — це маркетингова платформа для спілкування, яка дозволяє створювати та запускати чат-ботів, які розуміють ваших користувачів, а потім збирають інформацію, відповідають на запитання, записують контакти та миттєво записують зустрічі. Доведено, що це збільшує кількість конверсій і знижує витрати. Створіть, інтегруйте та запустіть Instabot на своєму веб-сайті або як цільову сторінку за 20 хвилин або менше. Швидко використовуйте дані, зібрані Instabot, перенісши їх на свою CRM, автоматизацію маркетингу, платформи електронної пошти або внутрішні портали. Після розгортання ви можете спілкуватися в чаті з клієнтами, а також переглядати розширену аналітику бота, пропозиції щодо оптимізації та редагувати бота на льоту. Легко створюйте, запускайте та оптимізуйте веб-ботів, не потребуючи технічних ресурсів, і створюйте ботів складнішим за допомогою ШІ та обробки природної мови (NLP). Особливості Instabot: • Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для нетехнічних користувачів • Білі мітки + повна настройка • Повний контроль над тим, як і коли бот видно • Надійна + прозора аналітика • Живий чат Hand-off • Інтеграція календаря для легкого планування Instabot • Обробка природної мови (NLP) • Інтеграція з Salesforce, Eloqua та Zapier • Сповіщення електронною поштою + налаштована аналітика цілей Чим відрізняється Instabot: • Найпотужніша платформа на ринку (включно зі штучним інтелектом, обробкою природної мови та спеціальним кодуванням) • Легко використовувати -manage • Глибока аналітика для чудової інформації про ваш бізнес і клієнтів • Створіть і запустіть чат-бота за лічені хвилини • Чудова, чуйна підтримка клієнтів. Найкращий спосіб порівняти Instabot — спробувати це самостійно. Установіть свій KPI, і ми створимо для вас бота безкоштовно. Якщо ми не зможемо покращити ваші показники конверсії чи підвищити ефективність, ви нічого не заплатите. Щоб отримати додаткову інформацію, напишіть нам на [email protected]
Text Request
textrequest.com
Text Request — це платформа для ділових текстових повідомлень, створена для залучення клієнтів. Ми розробили рішення для обміну повідомленнями, що підключаються та працюють, щоб вирішити ваші повсякденні проблеми спілкування, тож ви можете прорізати шум і спілкуватися з клієнтами будь-коли та будь-де. Текстовий запит створено для масштабування з вами: від однієї людини, яка обробляє кілька розмов, до тисяч співробітників, які надсилають мільйони повідомлень, до спеціальних рішень, створених на основі нашого API. Дізнайтеся більше про те, як ми допомагаємо таким зайнятим бізнес-лідерам, як ви, надсилаючи розмовні повідомлення та залучаючи клієнтів, на textrequest.com.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI – це конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям вивести спілкування з клієнтами на новий рівень за допомогою революційної технології штучного інтелекту. Платформа пропонує простий і потужний спосіб створення чат-ботів, які можуть спілкуватися з клієнтами по-людськи, дружньо, надаючи детальні відповіді на їхні запити. Інструмент використовує вбудований ChatGPT від Open AI, щоб дозволити компаніям розповідати клієнтам про свої продукти та послуги, відповідати на їхні запитання, рекомендувати продукти тощо. Chatfuel AI працює в популярних месенджерах, таких як Telegram, Facebook Messenger, Instagram і WhatsApp, а також на веб-сайтах. Chatfuel AI пропонує два тарифні плани, а саме Grow і Enterprise, причому перший починається від 79 доларів на місяць і пропонує безкоштовний 14-денний пробний період. План Enterprise пропонує індивідуальне рішення машинного навчання для корпоративних клієнтів із спеціальним ШІ, стилем розмови, веб-хуками, інтеграцією тощо. Платформу легко налаштувати всього за кілька хвилин, і користувачі можуть замовити дзвінок, щоб отримати допомогу від команди. Chatfuel AI довіряють такі компанії, як Grow, і серед інших функцій він пропонує інтеграцію з месенджерами, соціальними мережами та необмеженими оновленнями бази знань.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Blip
blip.ai
Глобальні далекоглядні лідери довіряють нашій розмовній платформі AI, щоб вивести їхні бренди, відносини з клієнтами та різноманітні комунікаційні стратегії на новий рівень. Ми розблокували цінність завдяки створенню понад 125 000 віртуальних помічників і на сьогоднішній день обмінялися понад 20 мільярдами повідомлень по всьому світу між +2000 клієнтів. Наша інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні хмарна платформа та професійні послуги адаптовані до вашої компанії та завдань. Ми дозволяємо брендам охоплювати та залучати клієнтів, коли і де вони хочуть. Ми є бажаними партнерами провідних багатоканальних комунікаційних платформ — повністю інтегрованих, безпечних і сумісних. Розраховуйте на те, що ми підтримаємо ваше зростання через створення потенційно нескінченних і актуальних стосунків і розмов.
PowerTextor
powertextor.com
Служба обміну текстовими повідомленнями для компаній. PowerTextor — це SMS Connector для Microsoft Dynamics 365 і Power Platform. Ми допомагаємо компаніям розвивати кращі стосунки зі своїми клієнтами за допомогою маркетингу текстових повідомлень і Microsoft Power Automate.
Conversica
conversica.com
Conversica створює найбільшу в світі розширену робочу силу за допомогою розмовного штучного інтелекту. Ми робимо кожен зв’язок індивідуальним. Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту, який допомагає компаніям залучати, отримувати та збільшувати дохід протягом життєвого циклу клієнта. Наші багатоканальні помічники зі штучним інтелектом беруть участь у двосторонньому діалозі, подібному до людини, у режимі реального часу або за бажанням покупців, щоб підвищити продуктивність, продуктивність і, зрештою, створити можливості для отримання прибутку. Завдяки вбудованим найкращим практикам, перевіреним протягом десятиліття досвіду та 1 мільярду взаємодій, Conversica AI Assistants допомагає командам маркетингу, продажів і успіху клієнтів працювати ефективніше, щоб відповідати очікуванням клієнтів. Розширте можливості своїх команд з доходів за допомогою справжнього, складного штучного інтелекту на основі обробки природної мови (NLP), можливостей глибокого навчання та автоматизації бізнес-процесів. З точністю 98% наші помічники штучного інтелекту точніші, ніж людина. Лідери доходів не можуть дозволити собі бути задоволеними статус-кво. ШІ-помічники роблять неможливе можливим, торкаючись кожного лідера в масштабі, прискорюючи можливості та підвищуючи ефективність команди без збільшення кількості персоналу. Вийдіть на наступний рівень зростання, задовольняючи очікування клієнтів щодо оперативного, постійного та персоналізованого спілкування в масштабі.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — це найзручніша розмовна платформа для автоматизації розмов, кодування не потрібне. Зменште робоче навантаження, підключивши канали обслуговування, інтегруйте своє програмне забезпечення та почніть автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою чат-бота AI. Чат-бот гарантує, що ви доступні для своїх клієнтів цілодобово та без вихідних, на кожному етапі їхнього клієнтського шляху.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому електронному магазині. Інтеграція з chatGPT для більш гуманізованого досвіду роботи з нашим чат-ботом.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — це сервіс для підтримки клієнтів і продажів через такі месенджери, як WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber і Online Chat.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в потрібний час. Використовуючи дані та ресурси, які компанії вже мають під рукою, Kimoby дозволяє легко підвищити залученість і продажі за допомогою миттєвих маркетингових кампаній, автоматичних нагадувань, мультимедійних файлів тощо.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — це платформа, розроблена для підвищення заряду місцевого бізнесу. Це значно підвищує залучення клієнтів і конверсію, перевершуючи конкурентів. Програмне забезпечення пропонує комплексне рішення для керування оглядами, ділового обміну текстовими повідомленнями, текстового чату, централізованої папки вхідних повідомлень, текстових стаціонарних телефонів, опитувань клієнтів, порівняльного аналізу конкурентів тощо! Цей комплексний підхід спрощує взаємодію з клієнтами, покращує бізнес-операції та стимулює зростання.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів сайту пасивні і не готові до покупки. У середньому 98% відвідувачів залишають сайт без конверсії. Ці низькі коефіцієнти конверсії можуть погіршити продуктивність. Тож вони виконують місію — об’єднати та розширити можливості команд маркетингу та продажів, щоб разом покращити конверсію та створити нову комерційну ефективність. Вони роблять це через: * Залучення локальних ботів для стимулювання конверсій * Потужна персоналізація для покращення взаємодії з користувачем * Ідентифікація компанії для виявлення перспектив * Відображення шляху користувача для відображення циклів продажів * Аналітика для розуміння користувачів * AI для автоматичних відповідей на запитання користувачів на основі вмісту сайту * Сповіщення про продажі для підтримки комерційних команд * Інтеграція CRM, щоб об’єднати все це разом * Leadoo також має спеціальну команду експертів з конверсії, які налаштовують і постійно оптимізують шляхи конверсії через сайт. Для 800 клієнтів Leadoo протягом перших 12 місяців роботи з ними вони виявили, що середнє збільшення базового коефіцієнта конверсії становило 74%. Простими словами, Leadoo надає всі інструменти та інформацію, необхідні для: * Ідентифікація відвідувачів веб-сайту * Активуйте їх на місці * Виховуйте їх під час їхніх подорожей за покупкою * Зрештою перетворите більше їх на клієнтів
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки надійній платформі та масштабованому API він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому світі ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Завдяки потужній інфраструктурі AMD Telecom Routee надає потужний набір інструментів для залучення своїх надійних глобальних партнерів і деяких із найвідоміших корпорацій зі списку Fortune 500. Які речі ви можете робити з Routee? -SMS Ефективно поширюйте своє повідомлення по всьому світу за допомогою SMS-служб, які надає Routee. Маркетингові SMS, транзакційні SMS, двосторонні SMS, двофакторна автентифікація SMS, SMS-опитування, масові MMS, перевірений відправник SMS. -VOICE Дозвольте людям почути голос вашого бізнесу завдяки численним варіантам VoIP. Підніміть свій бренд за допомогою голосового мовлення, двостороннього голосового зв’язку, дзвінка клацанням, тексту в мовлення, хмарного IVR і голосової двофакторної автентифікації. -EMAIL Дізнайтеся, яка служба електронної пошти вам підходить, налаштуйте її та втілюйте в життя. Рекламна електронна пошта, транзакційна електронна пошта, перевірка електронної пошти. Який вам потрібен? - ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ Охоплюйте своїх клієнтів за допомогою більшої кількості інтерактивних повідомлень і збільшуйте свої доходи. Спілкуйтеся з ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram і WhatsApp. -НОМЕРИ Отримайте власні номери за преміальною ціною або безкоштовні номери, перевірте свій список контактів і запобігайте шахрайству, пов’язаному з дзвінками. Ця розширена комунікаційна платформа включає віртуальні номери, перевірку номера, пошук номера, пропущений виклик, маскування виклику, безкоштовні номери. - ДВОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ Додайте другий рівень безпеки для свого бізнесу, використовуючи комбінацію двох різних компонентів. Запобігайте шахраям отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, програми чи програмного забезпечення. Використовуйте двофакторну автентифікацію з резервною автентифікацією, SMS, Voice, Viber або пропущений виклик.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесіди з цільовими групами, залучайте їх через кілька каналів, запускайте рекламу ABM на основі штучного інтелекту, вимірювайте та оптимізуйте успіх ABM у всіх своїх кампаніях. Завдяки штучному інтелекту в основі SalesboxAI Avatar допомагає компаніям швидше та ефективніше знаходити та захищати клієнтів шляхом автоматичного зв’язку, залучення, кваліфікації та подальшої взаємодії з цільовими обліковими записами за допомогою багатоканальних двосторонніх розмов. Щоб дізнатися більше, відвідайте: https://salesbox.ai
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX змінює ваш досвід роботи з клієнтами. Він об’єднує статистичні дані між командами, інструментами та взаємодіями, щоб у вас були дані для легкого вирішення проблем клієнтів. Зустрічайте своїх клієнтів будь-де, будь-коли, на будь-якому каналі за допомогою набору цифрових каналів. * Автоматизуйте успішні результати Спростіть зв’язок із клієнтами через різні канали. Завдяки інтелектуальній автоматизації на всьому шляху клієнта ви можете використовувати отримані дані та статистику, щоб вживати правильних дій у потрібний час і досягати найкращих результатів. * Масштабні інновації Надайте своїм співробітникам і агентам колл-центру необхідну інформацію за допомогою інструменту, створеного для заохочення, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення продуктивності вашої команди. * Переосмисліть досвід, який має значення Використовуйте Genesys Cloud CX як універсальну програму хмарного колл-центру та легко розширюйте набір сотнями пакетних інтеграцій. Скористайтеся всіма перевагами платформи взаємодії з клієнтами зі сторонніми інтеграціями та програмами, щоб ви могли охопити клієнтів будь-якої миті та будь-яким каналом. Завдяки комплексному набору цифрових можливостей у Genesys Cloud CX працівники кол-центру та клієнти можуть безперебійно спілкуватися в цифрових каналах, таких як чат, електронна пошта, текстові повідомлення та соціальні мережі. Покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою ботів і інтелектуального штучного інтелекту (ШІ) і звертайтеся до агента колл-центру, коли клієнти мають складніші потреби. Genesys переосмислює досвід клієнтів за допомогою інноваційного програмного забезпечення кол-центру. Наш відзначений нагородами Genesys Cloud CX розгортається за кілька днів, інтуїтивно зрозумілий у використанні та щотижня оновлюється. Завдяки інформаційним панелям у реальному часі, простим інструментам керування та аналітиці Genesys Cloud CX надає інформацію, необхідну для ведення вашого бізнесу. І ви перенесете свій контакт-центр і стратегію CX на завтра — незалежно від того, де знаходяться ваші агенти чи які канали вони обслуговують.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
TITANPush
titanpush.com
ЗБІЛЬШІТЬ ЗАВРАЩЕННЯ ВАШОГО САЙТУ ТА КОНВЕРСІЮ ДО 20%! TITANPush — це платформа з інструментами, які допомагають брендам продавати більше через їхні веб-сайти та краще спілкуватися зі своїми клієнтами. У програмі ви знайдете: * ІСТОРІЯ: Зробіть доступною на своєму сайті історію продуктів, які раніше відвідував кожен клієнт. Виберіть, щоб відображати його у вигляді плаваючої підказки, або інтегруйте його на свій сайт, налаштуйте зовнішній вигляд кожного елемента та налаштуйте сторінки, на яких кожен з них відображатиметься. У нас також є варіант у вигляді спливаючого вікна ретаргетингу! * НАЙКРАЩЕ ПЕРЕГЛЯДАНІ: покажіть своїм клієнтам список найбільш відвідуваних продуктів на вашому веб-сайті та спонукайте до покупки. Відобразіть її у вигляді бульбашки або інтегруйте її на свій веб-сайт, налаштуйте зовнішній вигляд картки та налаштуйте сторінки свого сайту, де вона буде доступна. * ВЕБ-ПОВІДОМЛЕННЯ PUSH: надсилайте короткі повідомлення, які можуть надходити на телефони та комп’ютери в будь-який час. Ви можете надсилати кампанії вручну та автоматично, сегментувати свою аудиторію та вибирати між різними типами доставки: звичайним, розумним і запланованим. * СПЛИВАЮЧІ ВІКНА: це показує надзвичайно вражаюче спливаюче вікно, коли виявляється, що клієнт намагається залишити сайт. До того часу вікно не з’явиться! Спливаюче вікно може містити регульовані тексти, шрифти, кольори та зображення. * БАНЕРИ: передайте релевантні повідомлення на своєму сайті за допомогою спеціального тексту, шрифтів і кольорів. Ви також можете включити кнопку з настроюваною цільовою URL-адресою. Ви також можете вибрати дні, час і сторінки, щоб персоналізувати видимість кожного банера. * СТОРІНКА ПОСИЛАНЬ: передайте всі свої посилання за допомогою головного посилання. Створюйте необмежену кількість посилань, встановлюючи власні кольори, текст, типографіку, зображення, значки та фон. Візуалізуйте кількість натискань на кнопку ваших клієнтів і тимчасово приховайте кнопки, щоб відновити їх, коли вони вам знадобляться. * ЧАТ: налаштуйте контактні кнопки WhatsApp і Messenger безпосередньо на своєму сайті. Ви зможете налаштувати розташування цих кнопок на екрані свого сайту, додати текст до кнопки та вибрати дні та час для їх відображення.
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні. Ми гарантуємо, що ви ніколи не пропустите жодного потенційного клієнта з вашого сайту. Сьогодні, коли люди відвідують ваш сайт, скажімо, щоб подати запит на демонстрацію продукту, вони очікують, що ви негайно відповісте. Навіть у неробочий час або якщо вони в іншому часовому поясі. Більшість веб-сайтів просять клієнтів заповнити довгі форми та надають багато інформації. Це безособовий і недружній досвід. І як клієнт, ви не знаєте, коли отримаєте відповідь. Дослідження, проведене insidesales.com, показує, що очікування навіть 5 хвилин, щоб відповісти клієнту, різко зменшує ваші шанси закрити бізнес. Ми надаємо вам один рядок коду, який ви можете додати на свій сайт, щоб автоматично відповідати потенційним клієнтам і залучати більш кваліфікованих потенційних клієнтів без витрат на додаткових продавців. Постійно дає змогу замінювати форми простими повідомленнями, що полегшує клієнтам отримання необхідної інформації якомога швидше. Деякі приклади того, що ми можемо зробити, щоб допомогти вам перетворити відвідувачів веб-сайту на клієнтів: * вітайте нових відвідувачів і запитуйте, чи їм потрібна допомога в чомусь * використовуйте запитання для виявлення, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів * швидко бронюйте зустріч для гарячих потенційних клієнтів * створюйте свій список розсилок, запитуючи для реєстрації в потрібний час * покажчик корисного вмісту, як-от статті в блогах, відео чи електронні книги
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsApp для безперебійного спілкування. Використовуючи ці інструменти, організації можуть ефективно керувати запитами клієнтів, залучати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання продажів. Націлений головним чином на підприємства, які прагнуть оптимізувати свої стратегії спілкування з клієнтами, Gallabox обслуговує різноманітні галузі. Його зручний інтерфейс і спільна папка «Вхідні» для кількох агентів дозволяють командам ефективно співпрацювати, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. Платформа особливо корисна для підприємств, які значною мірою покладаються на взаємодію з клієнтами, наприклад для електронної комерції, постачальників послуг і команд підтримки клієнтів. За допомогою Gallabox компанії можуть впроваджувати крапельні кампанії WhatsApp і транслювати повідомлення, адаптовані до певних сегментів аудиторії, посилюючи свої маркетингові зусилля та покращуючи утримання клієнтів. Однією з видатних особливостей Gallabox є його можливості інтеграції. Платформа пропонує прості параметри plug-and-play, які дозволяють компаніям підключатися до існуючих систем і інструментів управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це включає такі популярні платформи, як Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay і Shiprocket. Інтегрувавши WhatsApp у свої поточні робочі процеси, компанії можуть оптимізувати роботу та забезпечити цілісну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Крім того, чат-боти WhatsApp Gallabox відіграють вирішальну роль в автоматизації взаємодії з клієнтами. Ці інтелектуальні боти можуть виконувати різноманітні завдання, від відповідей на поширені запитання до супроводу клієнтів у процесі покупки. Це не тільки зменшує робоче навантаження на людей, а й гарантує, що клієнти отримають своєчасні відповіді, підвищуючи загальне задоволення. Можливість перетворювати розмови на розумні дії ще більше дає можливість компаніям приймати рішення на основі даних і адаптувати свої пропозиції відповідно до потреб клієнтів. Загалом Gallabox надає надійне рішення для компаній, які хочуть використовувати потужність WhatsApp для залучення клієнтів. Завдяки простоті використання, гнучкості інтеграції та можливостям автоматизації Gallabox є цінним інструментом для організацій, які прагнуть покращити свої комунікаційні стратегії та стимулювати зростання продажів.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversational Commerce від Haptik дозволяє брендам створювати чудові враження, які покращують коефіцієнти конверсії на кожному етапі подорожі клієнта. Серед провідних клієнтів і партнерів Haptik – KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA та Zurich Insurance.
Userlike
userlike.com
Userlike є провідним програмним рішенням для автоматизації обміну повідомленнями та підтримки клієнтів у Німеччині. Це уніфіковане рішення для обміну повідомленнями, яке дозволяє компаніям отримувати повідомлення з різних каналів в одній центральній скриньці вхідних повідомлень. Усі запити, отримані через чат веб-сайту, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram тощо, потрапляють безпосередньо в центр повідомлень Userlike. Userlike пропонує сучасний веб-месенджер для генерації потенційних клієнтів і зв’язку з клієнтами. Групи обслуговування клієнтів підтримуються професійними функціями обслуговування, такими як голосові повідомлення, переклади в реальному часі та інтелектуальна маршрутизація. Для складних запитів агенти служби можуть зручно переключитися з чату на відеодзвінок у браузері, який включає спільний доступ до екрана. За допомогою Центру автоматизації штучного інтелекту Userlike ви можете створювати чат-боти на основі штучного інтелекту, розумні сторінки поширених запитань та інтерактивні контактні форми всього за кілька кроків, щоб автоматизувати близько 70% вашого цифрового обслуговування клієнтів. Щоб отримати ще кращі результати, виберіть нашу інтеграцію GTP-4, яка додає навички найпотужнішої у світі великої мовної моделі до вашої підтримки клієнтів. Це дозволяє чат-боту творчо поєднувати відповіді з вашої бази знань і надавати клієнтам індивідуальні відповіді. Бот підтримки штучного інтелекту навіть запам’ятовує контекст чату, щоб подальші запитання класифікувалися та відповідали правильно. API чат-ботів Userlike також дозволяє інтегрувати наявні чат-боти в програмне забезпечення. З моменту заснування Userlike понад 10 років тому захист даних завжди був головним пріоритетом. Усі дані безпечно зберігаються на німецьких серверах, що робить Userlike сумісним із GDPR рішенням для обміну повідомленнями клієнтів. Завдяки захищеній інфраструктурі даних і спеціальним функціям Userlike гарантує захист даних і безпеку для ваших клієнтів, ваших співробітників і вашої компанії в цілому. Userlike підходить для компаній будь-якого розміру, оскільки програмне забезпечення є гнучким і адаптується до ваших потреб і цілей. Малі та середні компанії, а також великі корпорації, такі як Toyota і Hermes, вже покладаються на Userlike.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на основі штучного інтелекту та платформа CCaaS, яка дозволяє брендам будувати привабливу двосторонню комунікацію 24/7 у будь-якій точці контакту, значно покращуючи взаємодію з клієнтами. Як цінний партнер операторів мобільного зв’язку, GMS покращує їхній бізнес обміну повідомленнями та захищає доходи, оптимізуючи обмін трафіком A2P, P2P та P2A, одночасно запобігаючи шахрайству з SMS та голосом. GMS, заснована в 2006 році, є лідером і представником галузі безпечного, законного та прозорого обміну повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Баарі, Швейцарія, а регіональні представництва є по всьому світу.
Jebbit
jebbit.com
Платформа Jebbit Enterprise Experience Platform дозволяє брендам створювати прекрасні інтерактивні програми, які охоплюють дані нульової сторони в масштабі по кожному каналу. Від рекомендацій щодо продукту та особистих тестів до дрібниць, доступних для покупок букбуків, кращих опитувань, опитувань, форм тощо – досвід Jebbit сприяє більшій зацікавленості, оскільки він перевищує очікування споживачів і пропонує справжню цінність в обмін на релевантну інформацію про їхні вподобання, інтереси, спосіб життя та наміри. Ці декларовані споживачами дані без сторонніх розробників є найвищою конкурентною перевагою для брендів і забезпечують відчутну рентабельність інвестицій на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Клієнти Jebbit, зокрема: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide тощо, використовують програмну платформу Jebbit для створення кращого споживчого досвіду, який рухає галузь - провідне залучення, збір великого обсягу даних нульової сторони, залучення збагачених потенційних клієнтів, стимулювання онлайн-конверсій і підвищення лояльності та LTV.
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