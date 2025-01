Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Gong.io

gong.io

Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компаніям фіксувати, розуміти та реагувати на всі взаємодії з клієнтами в єдиній інтегрованій платформі. Платформа Gong Revenue Intelligence Platform використовує власну та запатентовану технологію штучного інтелекту, щоб точно розуміти взаємодію з клієнтами, щоб підвищити видимість, сприяти прийняттю рішень і узгодити стратегії в організаціях з досягти успішних результатів. Тисячі інноваційних компаній, як-от Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio та Zillow, довіряють Gong для забезпечення реальності своїх клієнтів. Gong — приватна компанія зі штаб-квартирою в районі затоки Сан-Франциско. Аудиторія користувачів програмного забезпечення G2 поставила Gong №1 у списку «100 найкращих програмних продуктів» за 2021 та 2022 рр. Gong також було визнано в семи додаткових списках G2 Best Of, зокрема: №1 у списку «Продукти з найвищим рівнем задоволення» №1 у Топ-50 Корпоративні продукти №1 у 50 найкращих продуктах середнього ринку Найкращі продукти для продажу Продукти для малого бізнесу Продукти, що швидко розвиваються. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gong.io.